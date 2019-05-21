Bakanlar Kurulu Perşembe günü toplanacak, gündemde okkalı akaryakıt zammı var!
Bakanlar Kurulu'nun yarın saat 11'de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunulması ile UBP-HP koalisyon hükümeti resmen kurulmuş olacak.
Perşembe günü hükümetin ve Bakanlar Kurulu'nun Meclis'e sunumu yapılacak.
Perşembe günü öğleden sonra ilk Bakanlar Kurulu'nun toplanması bekleniyor.
Bakanlar Kurulu'nun önünde akaryakıta zam yapılması vb. konular bulunuyor....
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