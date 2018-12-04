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Ballon d'Or Ödül töreninde skandal olay!

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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ballon d'Or'da ödülleri dün akşam sahiplerini buldu.
Ballon d'Or Ödül töreninde skandal olay!

Dün akşam Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ballon d'Or ödül töreninin sunuculuğunu Fransız DJ Martin Solveig yaptı. Norveç kadın futbol milli takımı ve Olympique Lyonnais takımı forveti Ada S Hegerberg Yılın En İyi Kadın Futbolcusu seçilerek Ballon d'Or ödülünü kazanan isimlerden biri oldu.

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Ödülünü alması için Solveig tarafından sahneye çağrılan 23 yaşındaki genç kadın futbolcu Hegerberg, ünlü DJ'in 'Daha önce Mbappe için küçük bir dans gösterisi hazırladım ve aynısını senin de yapıp yapamadığını merak ediyorum. Twerk yapmayı (kalça dansı) biliyor musun?' sorusuyla şaşkına döndü.

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Kendisine yöneltilen cinsiyetçi sorudan oldukça rahatsız olduğu anlaşılan Hegerberg 'Hayır' yanıtını verdi ve sahneyi terk etti. Ödül töreni için salonda bulunan davetliler de Solveig'in Hegerberg'e yönelttiği soruya bir anlam veremedi.

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