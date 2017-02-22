Barbaros Şansal hakkında yeniden düzenlenen iddianame kabul edildi

Barbaros Şansal hakkındaki iddianamenin mahkeme tarafından iade edilmesinin ardından savcılıkça yeniden iddianame düzenlendi.

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) sınırdışı edildikten sonra havalimanında linç girişimine maruz kalan, gözaltına alınan ve 3 Ocak’ta tutuklanan modacı Barbaros Şansal hakkında yeni iddianame hazırlandı.

Savcılık, mahkemenin iade ettiği ilk iddianameyi yeniden düzenledi. İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi de düzenlenen iddianameyi bugün kabul etti.

Mahkeme, Barbaros Şansal’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. İlk duruşma, 16 Mart’ta yapılacak. Barbaros Şansal hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ne olmuştu?

Ünlü modacı Barbaros Şansal, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle Kuzey Kıbrıs’tan sınır dışı edildi. Türkiye’ye gönderilen Şansal, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda linç girişimine maruz kaldı.

Şansal, polisler eşliğinde uçaktan indirilirken apronda toplanan bir grup erkeğin sözlü tacizine maruz kaldı. Şansal’a cinsiyetçi küfürler eden saldırganlar, Şansal uçaktan uzaklaştığı sıralarda, Şansal’ı ortalarına alarak şiddet uyguladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Savcısı Umut Tepe tarafından hazırlanan iddianamede, Şansal'ın, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. İddianamade Şansal'ın attığı tweetler delil olarak yer aldı. İddianame Başsavcılık tarafından onaylandı.

İddianameyi, İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi kesin ve inandırıcı delil olmadığı için reddetti.

Af Örgütü’nden Barbaros Şansal için imza kampanyası

Af Örgütü’nün, Barbaros Şansal’ın serbest bırakılması ve Şansal’a saldıranların yargılanması için başlattığı imza kampanyası devam ediyor.

KKTC Yüksek Yönetim Denetçisi: “Temel insan haklarına aykırı”

Barbaros Şansal’ı sınır dışı eden KKTC’nin Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, “bir kişinin Anayasa ile korunan ifade ve düşünce özgürlüğünü siyasi erkin tasvip etmediği bir biçimde kullanması nedeniyle ihraç edilmesi kabul edilmesi mümkün olmayan bir insan hakkı ihlali” olduğuna dair açıklama yapmıştı.

Kaos GL: “İfade özgürlüğü anayasal hak, linç ise nefret suçu!”

Kaos GL Derneği ise Barbaros Şansal’ın hedef gösterilmesi, linç girişimine uğramasına ilişkin “ifade özgürlüğü anayasal hak; linç ise nefret suçudur!” açıklaması yapmış ve kaygıyla takip ettiklerini belirtmişti.

“Hiciv olarak paylaştım!”

Barbaros Şansal ifadesinde, suçlanan paylaşımlardan bir tweet için "Buradaki amacım üç farklı inanca sahip insanların mağdur edildiğine ilişkindir. Kesinlikle ayrımcı, nefret ve kin dili kullanılmamıştır" demiş, tepki gören videolu paylaşımı için yeni yıl mesajı olarak paylaştığını belirterek, "Videoda da bu kelimeyi ayrımcılığa karşı bir hiciv olarak paylaştım. Hackerler tarafından bana telefonda hakaretler başladı. Bu nedenle tüm hesaplarımı ve iletişimimi tamamıyla kapattım. Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum" demişti.