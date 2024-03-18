  • BIST 8762.46
  • Altın 2243.914
  • Dolar 32.2974
  • Euro 35.2061
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKANetanyahu, Gazzelilerin sığındığı Refah'a saldırı planlarını onayladı

Bardan müzik ses sitemi çaldı!

» »
Lefkoşa’da Surlariçi’nde faaliyet gösteren Pedra isimli iş yerinden müzik ses sistemi çalan Y.D yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Bardan müzik ses sitemi çaldı!

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Tuğçe Sarıca mahkemede olguları aktardı.

Polis, 8 Ocak 2024 tarihinde 01:00-08:00 saatleri arasında Surlariçi’nde faaliyet gösteren Pedra isimli barın ahşap kapısının sert bir cisimle hasara uğratılıp açılarak içerisine giriş yapıldıktan sonra konu işletme içerisinden müzisyen K.A.’ye ait 10 bin TL değerindeki JBL marka Parti Box ses sisteminin çalındığını söyledi.

Polis, cihazın 12 Ocak 2024 tarihinde S.T ve T.T^nin Lefkoşa terminal bölgesinde tasarruflarında bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmada konu ses cihazının Y.D'den  9 Ocak 2024 tarihinde satın aldıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, 12 Ocak 2024 tarihinde Y.D hakkında tutuklama emri alındığını, 15 Mart’ta tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Polis, 16 Mart’ta zanlının gönüllü ifade verdiğini, ses sistemini B.D'den aldığını söylediğini açıkladı. Polis, yapılan araştırma sonucu B.D'nin cezaevine olduğunun öğrenildiğini ve ifadesinin alındığını söyledi. Polis, B.D'nin sirkatin gerçekleştiği 8 Ocak tarihinde Gönyeli Karakolunda tutuklu olduğunu söylediğini belirtti.

Polis, karakoldan yapılan soruşturmada B.D'nin ifadesinde doğru söylediğinin tespit edildiğini, 8 Ocak’ta tutuklandığını, 9 Ocak’ta cezaevine gönderildiğini ve halen cezaevinde bulunduğunu açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtfaiye Müdürlüğü uyardı: “Zamanında alınan tedbirler felaketi önler”18 Mart 2024 Pazartesi 13:08
  • Bir haftada 5 yangın, 576 bin TL’lik zarar!18 Mart 2024 Pazartesi 12:57
  • Arıklı'dan Özersay'a "kendini sazan durumuna düşürme"18 Mart 2024 Pazartesi 12:35
  • Gazimağusa ve İskele'de Alkollü Araç Kaza Geçirdi: Şoförler Tutuklandı18 Mart 2024 Pazartesi 12:28
  • Bu güzergahı kullanacak sürücüler dikkat...18 Mart 2024 Pazartesi 11:55
  • Sibel Siber'den 'kitaplı' gönderme...18 Mart 2024 Pazartesi 11:30
  • Tekke Bahçesi Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi18 Mart 2024 Pazartesi 11:01
  • Yağış miktarları... Değirmenlik'e 4 kg yağış düştü18 Mart 2024 Pazartesi 10:50
  • Neriman Özberkman yaşamını yitirdi18 Mart 2024 Pazartesi 10:07
  • Baraka: Yasakçı Zihniyetinize Karşı Özgür Sanat İçin Mücadelemiz Devam Edecek17 Mart 2024 Pazar 17:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti