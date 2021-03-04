Başbakan Saner Ülkeye Döndü

Başbakan Ersan Saner, Ankara temaslarını tamamlayarak ülkeye döndü.
Saner’i Ercan Havalimanı'nda, bakanlar ve diğer yetkililer karşıladı.
Başbakan Saner, Ercan Havalimanı'nda Ankara temaslarını değerlendireceği basın toplantısı da düzenleyecek.
Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un eşlik ettiği Başbakan Saner, Ankara’da, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile “Türkiye-KKTC 2021 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması”na imza attı ve TBMM’yi ziyaret etti.
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