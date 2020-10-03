  • BIST 1.145
  • Altın 474,617
  • Dolar 7,7463
  • Euro 9,0774
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1446 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı, 21 kişi taburcu edildi

Başbakan Tatar ADA-SEN’de İdi…

» »
UBP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar, Ada Çalışanları Sendikası ADA-SEN’i ziyaret ederek, Başkan Kağan Mındıkoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüş alışverişinde bulundu.
Başbakan Tatar ADA-SEN’de İdi…

Ziyarette, Tatar’a Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu eşlik etti.

Başbakan Ersin Tatar, ADA-Sen’in çalışmalarını yakından izlediğini belirterek, Başkan ve yönetim kurulunun, sendika çalışmalarına uzun süredir devam ettiklerini hatırlattı.

Sendikaların üyelerinin haklarını korumak yanında, ülkenin msli be ekonomik yapısı ile ilgili de somut görüşler ortaya koymasının önemine vurgu yapan Tatar, ADA-SEN’in de çalışmalarıyla değerli katkılarının sözkonusu olduğunu belirtti.

tatar-ada-sen.jpeg

Pandemi süreci ile dövizdeki artışın, ülke ekonomisini olumsuz etkilediğine işaret eden Tatar, “ Kaynağı oluşturarak, bütçeyi sağlıklı bir şekilde Meclise taşımak istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimi var ama hayat da devam ediyor, Bütçe dairemiz çalışıyor. Bütçenin kurgusu ortaya çıkacak ve bütçe en geç ekim sonu meclise göndermemiz lazım. Bütçe çalışmaları içerisinde, Türkiye ile de görüşmelerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Hem Cumhurbaşkanlığı Seçimi hem de ülke ekonomisi ile ilgili ADA-Sen’in de görüşlerini almak istediklerini belirten Tatar, “ 2021 zor bir yıl olacak ama çalışmalarımıza şimdiden başladık. Sendikaya da başarılar dilerim” diye konuştu.

Yeni dönemde hem Türkiye tam bir uzlaşı ile hem de toplumsal uzlaşı içinde bir gelecek istediklerini vurgulayan Tatar, kamu maliyesi, su ve elektrik konusunda da Türkiye ile kutsal işbirliğini geliştireceklerini ifade etti.

Ersin Tatar, Kıbrıs Konusunda da federal çözümden ziyade, alternatifleri de gündemde tutacaklarını söyledi.

Rum Tarafının üniter yapıyı çağrıştıran federal anlayışından ziyade, Türkiye ile alternatif çözümlerin masaya gelmesini ide steyeceklerini kaydetti.

Tatar, “ İki devletli çözüm diyoruz. Buna kızanlar oluyor. Zaten iki devlet var. Bir anlaşma durumunda biz kendi devletimizi ortadan kaldırmayız. Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in son konuşmasını okumanızı tavsiye ederim. Yeni çözüm olacaksa, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı olacak diyor. O devlette KKTC’nin hiç bir yasasına, hakkına, tapusuna yer yoktur. Deregasyon kabul edilmemektedir. Mahkemelerde bütün haklarımız çürütülebilir. Bütün bunları dikkate almak durumundayız. Doğruları halka söylemek lazım. “Diye konuştu

Ada-Sen Başkanı Kağan Mındıkoğlu da devletin varlığına ve gerekliliğine vurgu yaparak,” Devletimiz olmazsa halk olmaz, kamu olmaz, özel sektör olmaz. önce devlet olacak” dedi.

Mındıkoğlu, “ Önceliğimiz Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisidir. Bunu desteklemeyen hiç bir adayın yanında olmayacağız. Sizin de ifade ettiğiniz gibi KKTCyi yaşatacak, devletin tanıtılmasına ağırlık verecek bir Cumhurbaşkanı istiyoruz. Toprak ya da garanti tartışması istemiyoruz. Biz de kendimize bir yol çizmeliyiz. Bu görüşteki adayları benimsiyoruz. Sizin de aynı duyguları ifade etmeniz bizi sevindirmiştir” şeklinde konuştu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Denktaş: “Kıbrıs Türk Halkının İradesine Sahip Çıkacağına Güçlü Şekilde İnanıyorum”03 Ekim 2020 Cumartesi 10:32
  • 90 Günden Fazladır Buzdolabında Tutmuş03 Ekim 2020 Cumartesi 10:18
  • "Fıstık Computer" Soyuldu03 Ekim 2020 Cumartesi 10:13
  • Hamitköy Çemberinde Park Halindeki Araçtan Silah Çıktı03 Ekim 2020 Cumartesi 10:08
  • Girne'de Ani Ve Gayri Tabii Ölüm03 Ekim 2020 Cumartesi 10:00
  • Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’nden Okullara Ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na Bağış03 Ekim 2020 Cumartesi 09:49
  • Birgül Çelebi yaşamını yitirdi.03 Ekim 2020 Cumartesi 09:24
  • Son dakika: Paşinyan pes etti, Ermenistan ateşkes istedi03 Ekim 2020 Cumartesi 08:54
  • Günlük Hava Durumu - (3 Ekim 2020 Cumartesi)03 Ekim 2020 Cumartesi 08:44
  • 20 yaşındaki Mehmet CİLASUN hayatını kaybetti03 Ekim 2020 Cumartesi 08:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti