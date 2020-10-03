Başbakan Tatar ADA-SEN’de İdi…

Ziyarette, Tatar’a Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu eşlik etti.

Başbakan Ersin Tatar, ADA-Sen’in çalışmalarını yakından izlediğini belirterek, Başkan ve yönetim kurulunun, sendika çalışmalarına uzun süredir devam ettiklerini hatırlattı.

Sendikaların üyelerinin haklarını korumak yanında, ülkenin msli be ekonomik yapısı ile ilgili de somut görüşler ortaya koymasının önemine vurgu yapan Tatar, ADA-SEN’in de çalışmalarıyla değerli katkılarının sözkonusu olduğunu belirtti.

Pandemi süreci ile dövizdeki artışın, ülke ekonomisini olumsuz etkilediğine işaret eden Tatar, “ Kaynağı oluşturarak, bütçeyi sağlıklı bir şekilde Meclise taşımak istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimi var ama hayat da devam ediyor, Bütçe dairemiz çalışıyor. Bütçenin kurgusu ortaya çıkacak ve bütçe en geç ekim sonu meclise göndermemiz lazım. Bütçe çalışmaları içerisinde, Türkiye ile de görüşmelerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Hem Cumhurbaşkanlığı Seçimi hem de ülke ekonomisi ile ilgili ADA-Sen’in de görüşlerini almak istediklerini belirten Tatar, “ 2021 zor bir yıl olacak ama çalışmalarımıza şimdiden başladık. Sendikaya da başarılar dilerim” diye konuştu.

Yeni dönemde hem Türkiye tam bir uzlaşı ile hem de toplumsal uzlaşı içinde bir gelecek istediklerini vurgulayan Tatar, kamu maliyesi, su ve elektrik konusunda da Türkiye ile kutsal işbirliğini geliştireceklerini ifade etti.

Ersin Tatar, Kıbrıs Konusunda da federal çözümden ziyade, alternatifleri de gündemde tutacaklarını söyledi.

Rum Tarafının üniter yapıyı çağrıştıran federal anlayışından ziyade, Türkiye ile alternatif çözümlerin masaya gelmesini ide steyeceklerini kaydetti.

Tatar, “ İki devletli çözüm diyoruz. Buna kızanlar oluyor. Zaten iki devlet var. Bir anlaşma durumunda biz kendi devletimizi ortadan kaldırmayız. Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in son konuşmasını okumanızı tavsiye ederim. Yeni çözüm olacaksa, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı olacak diyor. O devlette KKTC’nin hiç bir yasasına, hakkına, tapusuna yer yoktur. Deregasyon kabul edilmemektedir. Mahkemelerde bütün haklarımız çürütülebilir. Bütün bunları dikkate almak durumundayız. Doğruları halka söylemek lazım. “Diye konuştu

Ada-Sen Başkanı Kağan Mındıkoğlu da devletin varlığına ve gerekliliğine vurgu yaparak,” Devletimiz olmazsa halk olmaz, kamu olmaz, özel sektör olmaz. önce devlet olacak” dedi.

Mındıkoğlu, “ Önceliğimiz Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisidir. Bunu desteklemeyen hiç bir adayın yanında olmayacağız. Sizin de ifade ettiğiniz gibi KKTCyi yaşatacak, devletin tanıtılmasına ağırlık verecek bir Cumhurbaşkanı istiyoruz. Toprak ya da garanti tartışması istemiyoruz. Biz de kendimize bir yol çizmeliyiz. Bu görüşteki adayları benimsiyoruz. Sizin de aynı duyguları ifade etmeniz bizi sevindirmiştir” şeklinde konuştu.