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Başbakan Tatar Alioğlu ve Şanlıdağ’ı kabul etti

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Başbakan Tatar Alioğlu ve Şanlıdağ’ı kabul etti
Başbakan Tatar Alioğlu ve Şanlıdağ’ı kabul etti

Başbakan Ersin Tatar bugün Kıbrıs Türk Narinciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu ve Cypfruvex İşletmecilik Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ’ı kabul ederek bir süre görüştü.

Başbakanlıkta gerçekleştirilen kabulde Alioğlu ve Şanlıdağ Başbakan Ersin Tatar’a Narenciye alanında Pandemi döneminde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Görüşmede ayrıca narenciyecilerin sorunları ve önümüzdeki yıllarda neler yapılabileceği konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

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