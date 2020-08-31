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Başbakan Tatar: Kapalı Maraş'ın kademeli açılması, DAÜ gibi hem KKTC hem Gazimağusa'ya büyük değer katacaktır

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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa Limanı'nda incelemelerde bulundu; çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Başbakan Tatar: Kapalı Maraş'ın kademeli açılması, DAÜ gibi hem KKTC hem Gazimağusa'ya büyük değer katacaktır

Gazimağusa Limanı'nın KKTC ekonomisi için simge noktalardan biri olduğuna işaret eden Tatar, pandemiye rağmen, zor şartlarda çalışmalarına devam eden liman çalışanlarına teşekkür etti.

KKTC'nin İthalat ve İhracat rakamlarının büyük oranda Gazi Mağusa Limanı'ndan geçtiğine işaret eden Tatar, KKTC'nin sıkıntılara rağmen gelişmesi ve ekonomik olarak daha güçlü güçlü hale gelmesinin önemine vurgu yaparak, “Hükümetimiz bununla ilgili çalışmaya devam edecektir. Limanda alternatifler üzerinde de görüşlerimiz vardır. Limanla serbest bölge aynı yerde olması da değerlendirilmekdir” dedi.

Ulusal Birlik Partisi dönemlerinde hayata geçirilen DAÜ fikri ile bugün KKTC'nin bir üniversite adası haline geldiğine işaret eden Tatar, “DAÜ gibi Kapalı Maraş da UBP Projesi olarak kademeli hayata geçecektir. Kapalı Maraş'ın açılmasının DAÜ kadar ülke ekonomisi ve Gazimağusa için büyük etkisi olacaktır. Hep söylüyoruz. Bu ülkeye çığır açan büyük projeleri sadece UBP hayata geçirmiştir ve geçirecektir”

Tatar, “Kapalı Maraş'ın kademeli açılması ile Gazi Mağusa daha da büyüyecektir. Turizmde, büyük potansiyel yakalayacaktır. Limanın da önemi ve değeri daha da artacaktır. Bu yüzden, limanı önemsiyoruz. Çalışanlara önem veriyoruz. Yeni dönemde, güncel şartları da dikkate alarak, altyapısını güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, ulaşım ambargolarının kaldırılması için Türkiye ile istişare halinde, bir dizi temas ve görüşme süreci başlatacağını açıklayan Tatar, “ Seyahat özgürlüğü bir insan hakkıdır ve engellenemez. Bu insah hakkını almak için, doğrudan uçuşların başlaması için doğru merkezlerde, doğru yöntemlerle çalışma yapmak başlıca görevim olacaktır” diye ekledi.

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