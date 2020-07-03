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Başbakan Tatar: “Sağlığın korunması için maddi kaynak gerekir; bunun için de ekonomik çarkları döndürmeye çalışıyoruz”

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Tatar, ziyaretlerinde yaptığı konuşmalarda herkesin sağlık konusunda gösterdiği duyarlılığı anlamakta olduğunu ifade etti ve şöyle konuştu:
Başbakan Tatar: “Sağlığın korunması için maddi kaynak gerekir; bunun için de ekonomik çarkları döndürmeye çalışıyoruz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, “Halk sağlığını korumanın başlıca önem verdikleri konu olduğunu, ancak sağlığın korunması için maddi kaynak gerektiğini bunun için de ekonomik çarkları döndürmeye çalıştıklarını” söyledi.

Başbakan Tatar, dünya tarihinde ender görülen bir pandemi sürecinin yaşanmakta olduğunu kimsenin göz ardı edemeyeceğini ancak hükümetin yapacağı çalışmalar ve halkla iş birliği ile açılım sürecinde de başarılı olacaklarına inançlarının tam olduğunu kaydetti.

UBP Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre Başbakan Tatar, dün öğleden sonra, İnönü, Dörtyol ve Çayönü köylerine giderek hükümet çalışmalarını anlattı, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Tatar, ziyaretlerinde yaptığı konuşmalarda herkesin sağlık konusunda gösterdiği duyarlılığı anlamakta olduğunu ifade etti ve şöyle konuştu:

“Elbette halk sağlığı çok önemlidir ve bizim de başlıca önem verdiğimiz konudur ancak sağlığın korunması için de maddi kaynak gerektiği unutulmamalıdır. Maddi kaynak demek üretim ve ekonomi çarklarının dönmesi demektir. Birçok ülkede ve bizde bunun için bir açılım süreci yaşanıyor. Kimse halkımızı paniğe sevk etmesin. Gereken kontroller yapılmaktadır ve yaşanan bazı sıkıntıların çözümü için de çareler aranmaktadır. 

Herhalde, dünya tarihinde ender görülen bir pandemi sürecinin yaşanmakta olduğunu kimse göz ardı edemez. Daha önce hiç birimizin yaşamadığı olaylar yaşanıyor.

Hatırlanacağı üzere mart ayı başında ilk vaka ortaya çıktığında da felaket senaryoları ortaya koyanlar vardı ama söyledikleri çıkmadı. Yine çıkmayacak. Hükümetimizin yapacağı çalışmalar ve halkımızın iş birliği ile açılım sürecinde de başarılı olacağımıza inancım tamdır.”

KIBRIS KONUSU

Tatar, konuşmalarında Kıbrıs konusuna da değindi ve Rum liderliğinin devam eden tutumu yüzünden Kıbrıs’ta Rum tarafı ile bir anlaşmaya varılmasının hemen hemen imkânsız olduğunu söyledi.

Rum liderliğinin hâlâ Avrupa Birliği’nden askeri yardım isteyerek, Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını gasp etme çabalarını devam ettirdiğine dikkati çeken Tatar, “Türkiye de biz de haklarımızı korumakta kararlıyız. Artık oturup, Rum tarafını seyretmek, sadece protesto etmek yok. Onlar doğal gaz arıyorsa biz de arayacağız. Onlar çözümü önemsemiyor, adımlar atıyorsa biz de adımlar atacağız” dedi.

Başbakan, “Maraş’ın açılması konusunda kararlı olduklarını, Başbakan olarak konunun üzerinde önemle durduğunu, çalışmaların bir an önce tamamlanması ve gereken adımların atılması için gereken direktifleri verdiğini” kaydetti.

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