Başbakan Tatar’a “2019 yılının Stratejik Vizyon Sahibi Devlet Adamı Ödülü”

Başbakan Ersin Tatar, “5. İstanbul Güvenlik Konferansı Gala Yemeği”ne ve “12. TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri” törenine katılmak ve bu törende takdim edilecek “2019 yılının Stratejik Vizyon sahibi Devlet Adamı Ödülü’nü” almak üzere yarın İstanbul’a gidiyor.

Başbakan Tatar bu amaçla yarın sabah saat 05:00’de KKTC’nden ayrılacak. Başbakan Tatar, İstanbul’da ayrıca bazı ziyaretlerde bulunacak ve çeşitli basın yayın kuruluşlarına da röportajlar verecek. Başbakan Ersin Tatar, temaslarını tamamlamasının ardından 8 Kasım akşamı KKTC’ne dönecek.