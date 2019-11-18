Başbakan Tatar'a laf atılınca... "Ordeeeerrrr" diye seslendi...

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Kıbrıs sorunu tartışılıyor.
Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye gelen Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin garantörlüğünün sulandırılmadığı ‘egemen eşitlik’ vurgusu yaptı.
Milletvekilleri ‘egemen eşitlikle ilgili açıklama’ istedi, Genel Kurul’da sesler de yükseldi. “İsim vermeyim bazı partiler ‘garantörlükler tabu değildir’ diyerek garantörlükleri bile tartışmaya açtı” diyen Tatar, UBP’nin geçmişten bu yana garantörlük vurgusu yaptığını söyledi.
CTP milletevekilleri Başbakan Tatar'ı soru yağmuruna tuttu... CTP Milletvekilleri Tatar'ın "Egemen eşitlik" kavramına açıklık getirmesini istedi.
Başbakan Tatar'a laf atılınca... Başbakan Ersin Tatar "Ordeeeerrrr" diye milletvekillerine seslendi...
"Orderrr" kelimesi Birleşik Kırallık parlemenotsunda Meclis Başkanları tarafından tartışmaları sakinleştirmek için kullanılıyor.
Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay Başbakan Tatar'a soru sorulmasının önünü kapatarak sorulara izin vermedi.
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