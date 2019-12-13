Başbakan Tatar'ın kızından İmar Planı'na tepki!

Canev Tatar ssyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İmar planı hakkında bana çeşitli şikâyetler geldi. İnsanların bu konuyla ilgili çok çok endişeli olduklarını görüyorum. Yasa geçerse inşaat izni tarım alanlarına da açılıp doğanın önemli bir kısmının yok edilecek olmasını duymak beni çok rahatsız etti! Kimsenin bu planı bizlere yani halka tatmin edici açıklamalar yapmadan ve iznimizi almadan geçirmesine hakkı olduğunu düşünmüyorum! Bu ülkenin her bir toprağı hepimizin sorumluluğu altındadır. Ve ben bir zaman yapılanlara bakıp da ilgisiz ve pasif kaldığım için kendimden utanmak veya yapılanlardan ötürü başkalarını suçlamak hiç istemiyorum. Hiçbir proje ve hiçbir yapılaşma doğanın bize sunacağı ve sunduğu zenginliğin yerini tutamaz. Doğaya verilen zarar zaman içinde bize çok pahalıya mal olacaktır. Ağaçların dağların, toprağın planlara ve yasalara karşı kendilerini savunacak yetenekleri olmadığı için bu görev Duyarlı ve sorumlu hisseden HERKESİNDİR.

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