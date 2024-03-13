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Başbakan Üstel, Ercan Havalimanında paydaşlarla bir araya geldi

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Başbakan Ünal Üstel, eksiklikleri tespit etmek ve yerinde incelemelerde bulunmak üzere paydaşlarla Ercan Havalimanında bir araya gelerek, değerlendirme toplantısı yaptı.
Başbakan Üstel, Ercan Havalimanında paydaşlarla bir araya geldi

Toplantıda, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Polis Genel Müdürü Kazım Kuni, Muhaceret Müdürü Fevzi Öztümen, T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdür Yardımcısı Şevki Turanlı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, DPÖ Müsteşarı Durali Güçlüsoy ve diğer üst düzey yetkililer de hazır bulundu. 

Ercan Havalimanı VIP salonunda  yer alan toplantı öncesinde TAK ve BRT’ye  açıklamalarda bulunan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Orta Doğu'nun en büyük havaalanlarından biri olan  Ercan’ın  faaliyete girmesi ardından eksikliklerin bir kısmının giderildiğini, bir kısmının ise giderilmeye devam ettiğini söyledi. 

Dünyanın her yerinde olduğu gibi bazı eksikliklerin  zaman içinde tespit edildiğini ifade eden Bakan Arıklı, Başbakan Ünal Üstel’in eksiklikler ve yapılan işler konusunda bilgi  almak istediğini, bugünkü toplantının bu amaçla düzenlediğini aktardı. 

Bakan Arıklı, Ercan Havalimanında paydaşlarla bir araya geldiklerini ve bugüne kadar nelerin yapıldığını, nelerin yapılması gerektiğini konuşacaklarını kaydetti. 

 

Başbakan Ünal Üstel de açıklamasında, 20 Temmuz 2023’te açılan Ercan havalimanını ziyarete geldiklerini,  havalimanın açılışından bu yana yapılanlar ve tespit edilen eksiklerin değerlendirileceğini söyledi.

Paydaşlarla gerçekleştirecekleri  toplantıda, Polis Müdürü ve Muhaceret Müdürünün de hazır bulunduğunu ifade eden Başbakan Üstel, konuları kapsamlı olarak ele alıp, değerlendireceklerini söyledi. 

 

Eski havalimanının  güvelik açısından sıkıntı yarattığını, bu sebeple yeni havalimanın süratli şekilde tamamlanarak, hizmete açıldığını anımsatan Başbakan Üstel, 12 milyon yolcuya kadar hizmet verebilen ve büyük gövdeli uçakların inebilmesine  imkan veren havalimanının turizm mevsimi gelmeden eksiklerinin tamamlanabilmesi için ilgili birimler ve paydaşlarla bir araya geldikleri söyledi. 

 

-"Yeni firmaların ülkeye gelmesi için zorlamalarda bulunacağız" 

 

Paydaşlarla görüştükten sonra, eksikliklerin tespit edilerek, turizm sezonu açılmadan hızla giderilmesi için hükümet olarak büyük bir gayretle çalışacaklarını vurgulayan Başbakan Üstel,  uluslararası platformlarda yeni havalimanı için övünürken, yeni firmaların ülkeye gelmesi için zorlamalarda bulunacaklarını sözlerine ekledi. 

 

Toplantı ardından, Ercan havalimanında yerinde incelemelerde bulunuldu. 

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