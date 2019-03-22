Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, İstanbul'da

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Yeni Zelanda’da yaşanan katliam sebebiyle dayanışma göstergesi olarak olağanüstü toplanan İslam İşbirlikçileri Teşkilatı’nın toplantısına katılmak amacıyla İstanbul’a gitti.

İşte o paylaşım;

“Yeni Zelanda’da masum insanlara karşı yapılan korkunç saldırı ertesinde hem hangi dinden olursa olsun bu tür saldırıların mağduru olan insanlarla dayanışma halinde olmak, hem de nefret söylem ve tavırlarının normalleşmesini kabul etmeyeceğimizi vurgulamak için Yeni Zelanda’da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı’nın da katılımıyla İstanbul’da olağanüstü İİT toplantısındayız.

Bu vesileyle sayın Çavuşoğlu ile de bir araya geldik, ülkemizi temsil ediyoruz.”