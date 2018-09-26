Başbakanlıktan faiz düzeltmesi

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre dün işletmelerin sigorta borcuna yönelik haberine düzeltme geldi

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre “BAŞBAKAN TUFAN ERHÜRMAN BAKANLAR KURULUNDA SOSYAL SİGORTALAR GECİKME FAİZLERİ VE BORÇLARI İLE İLGİLİ KARAR ALINDIĞINI AÇIKLADI” haberinde ifade edilen “Ocak ayı itibarıyla da gecikme faizlerinden, taksitlendirmede % 65 ” ifadesindeki yüzdelik yanlış yazılmış olup %75 olarak düzeltilmiştir

Açıklamanın düzeltilmiş hali aşağıdaki gibidir:

"İşletmelerimizin bu dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntılar dikkate alınarak, Bakanlar Kurulu'ndan bugün geçen yasa gücünde kararnamelerle, Sosyal Sigortalar Yasası altında, Ocak 2015'ten bugüne borcu olan işletmelere, Ekim ayında güncel primlerini ödeme, Ocak ayı itibarıyla da gecikme faizlerinden, taksitlendirmede % 75, peşin ödemede %85 indirim yapılarak borçlarını ödeme olanağı sağlandı. Ayrıca sigorta prim borcu olmayan işletmeler de ödemelerinde % 1.5 indirimden yararlanacak."