  • BIST 99.512
  • Altın 236,416
  • Dolar 6,1294
  • Euro 7,2107
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

Başbakanlıktan faiz düzeltmesi

» »
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre dün işletmelerin sigorta borcuna yönelik haberine düzeltme geldi
Başbakanlıktan faiz düzeltmesi

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre “BAŞBAKAN TUFAN ERHÜRMAN BAKANLAR KURULUNDA SOSYAL SİGORTALAR GECİKME FAİZLERİ VE BORÇLARI İLE İLGİLİ KARAR ALINDIĞINI AÇIKLADI” haberinde ifade edilen “Ocak ayı itibarıyla da gecikme faizlerinden, taksitlendirmede % 65  ” ifadesindeki yüzdelik yanlış yazılmış olup %75 olarak düzeltilmiştir

Açıklamanın düzeltilmiş hali aşağıdaki gibidir:

"İşletmelerimizin bu dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntılar dikkate alınarak, Bakanlar Kurulu'ndan bugün geçen yasa gücünde kararnamelerle, Sosyal Sigortalar Yasası altında, Ocak 2015'ten bugüne borcu olan işletmelere, Ekim ayında güncel primlerini ödeme, Ocak ayı itibarıyla da gecikme faizlerinden, taksitlendirmede % 75, peşin ödemede %85 indirim yapılarak borçlarını ödeme olanağı sağlandı. Ayrıca sigorta prim borcu olmayan işletmeler de ödemelerinde % 1.5 indirimden yararlanacak."

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Darpçı Polisin Cezası Belli Oldu25 Eylül 2018 Salı 19:45
  • Fakülte camından düşen 23 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti25 Eylül 2018 Salı 19:24
  • KKTC Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği ve Kooperatifi yeni binaya taşındı25 Eylül 2018 Salı 16:40
  • İnsanlarımızın alım gücü korunmalıdır25 Eylül 2018 Salı 16:07
  • Özçınar, DABB heyetini kabul etti25 Eylül 2018 Salı 15:41
  • Larnaka'da kaçırılan iki çocuk bulundu25 Eylül 2018 Salı 15:21
  • Belediye Emekçileri Sendikası münhal duyurusu25 Eylül 2018 Salı 15:11
  • Sağlık Bakanlığı kalın bağırsak kanseri taraması başlattı25 Eylül 2018 Salı 14:59
  • Dr. Fazıl Küçük Vakfı Arter’i ziyaret etti25 Eylül 2018 Salı 14:54
  • İçme ve Zirai suya ilişkin kuralları belirleyen tüzük Resmi Gazete’de yayımlandı25 Eylül 2018 Salı 14:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti