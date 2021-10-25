  • BIST 1.488,260
  • Altın 564,42
  • Dolar 9.7316
  • Euro 11.3163
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAUnicredit'ten dolar/TL'de sert güncelleme

Basın Kartı Komisyonu, 2022 Basın Kartı müracaatlarını başlattı

» »
Basın Kartı Komisyonu, yeni dönemin ilk toplantısını yaptı ve 2022 yılı basın kartı müracaatlarını başlattı. Komisyon, 31 Aralık 2021’e kadar başvuru kabul edecek.
Basın Kartı Komisyonu, 2022 Basın Kartı müracaatlarını başlattı

Basın Kartı Komisyonu, yeni dönemin ilk toplantısını yaptı ve 2022 yılı basın kartı müracaatlarını başlattı. Komisyon, 31 Aralık 2021’e kadar başvuru kabul edecek.


Toplantı sonrası yapılan açıklamada “Sarı Basın Kartı, Kuzey Kıbrıs’ta çoğulcu bir komisyon tarafından, yasal bir tüzük çerçevesinde değerlendirilen ve kimlere verildiği ilan edilen tek basın kartıdır ve gazeteciler için son derece önemlidir. Basın Kartı Komisyonu, sarı basın kartının seviyesinin yükseltilmesi için çabalarını ileriye taşıyacaktır. Gazetecik değerleri açısından tüm kurum ve kuruluşlardan beklentimiz haber takibi ve davetlerinde Sarı Basın Kartı’nı gözetmeleridir ” denildi.

 

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği temsilcisi Cenk Mutluyakalı başkanlığında yapılan toplantıya, Basın Kartı Komisyon üyeleri Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti’ni temsilen Ali Hançerli, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni temsilen Songuç Kürşad, Haber Kameramanları Derneği’ni temsilen Cafer Özsoykal, sürekli basın kartı sahibi kıdemli gazetecileri temsilen Erten Kasımoğlu katıldı, ayrıca, Dış Basın Birliği Temsilcisi Fevzi Tanpınar da toplantıya online bağlantı ile katkı sağladı.

 

Toplantıda, yeni dönem çalışmaları hakkında yol haritası da belirlendi.

 

31 Aralık’a kadar başvuru kabul edilecek


2022 dönemi ve Sürekli Basın Kartları için 31 Aralık tarihine kadar müracaat kabul edilecek, müracaatlar Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği sekretaryasına yapılabilecek.


 

Basın Kartı başvuru koşulları

Basın-yayın, gazetecilik, radyo-televizyon veya iletişim alanındaki bir üniversite veya yüksekokul mezunları kesintisiz 1 yıl; başka bir alanda üniversite veya yüksekokul mezunları kesintisiz 18 ay; üniversite veya yüksekokul mezunu olmayanlar ise kesintisiz 4 yıl çalıştıktan sonra ‘Sarı Basın Kartı’ başvurusuna hak kazanıyor.

 

KKTC yurttaşları, kamu görevlisi olarak çalışıyorsa atanma belgesi, özelde görev yapıyorsa sigorta yatırım belgeleri ile birlikte başvuru yapabiliyor.

Yurttaş olmayan kişilerin ise ikamet ve çalışma izni yanısıra çalıştığı basın-yayın kuruluşu ile en az 1 yıllık sözleşmesini tebliğ etmesi gerekiyor.

Sarı ve Sürekli Basın Kartı başvuru koşulları ayrıca başvuru formu https://www.basinkarti.org/ adresinden temin edilebiliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son 1 haftada 26 yangın meydana geldi25 Ekim 2021 Pazartesi 10:18
  • Trafikte denetimi: 800 araç sürücüsü rapor edildi25 Ekim 2021 Pazartesi 10:11
  • İskele- Çayırova ana yolunda yol yapım çalışmaları devam ediyor25 Ekim 2021 Pazartesi 09:56
  • Tartışırken bıçakla ağır yaraladı25 Ekim 2021 Pazartesi 09:54
  • Trafik denetiminde ortaya çıktı25 Ekim 2021 Pazartesi 09:51
  • Tatlısu'da Elektrik Kesintisi!25 Ekim 2021 Pazartesi 09:50
  • Ziya Rızkı, ölümünün 27’nci yıl dönümünde törenle anılacak25 Ekim 2021 Pazartesi 09:50
  • Kaza mahkemelerinde grev!25 Ekim 2021 Pazartesi 09:49
  • Arıklı: Ben acil piyasaya müdahaleden bahsediyorum25 Ekim 2021 Pazartesi 09:15
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar25 Ekim 2021 Pazartesi 08:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti