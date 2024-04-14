Basketbolda alt liglerde ara bitiyor, erkek liginde ise ara devam ediyor...

Basketbolda alt liglere hem sınav, hem de bayram nedeniyle verilen ara tamamlanırken yarın iki karşılaşma oynanacak.
Kılıf & Kılıf U14 Erkekler Ligi’nde Yakın Doğu Üniversitesi – Akdeniz Spor Birliği, NEU RA 25 Spor Salonu’nda saat 18.00’de karşılaşacaklar.
Damdelen Petrol U 16 Erkekler Ligi’nin iki yenilgisiz takımı Yakın Doğu Üniversitesi ile Koopspor kozlarını NEU Ra 25 Spor Salonu’nda paylaşacaklar. Maç saat 20.00’de oynanacak.
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