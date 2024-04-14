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Basketbolda alt liglerde ara bitiyor, erkek liginde ise ara devam ediyor...

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Basketbolda alt liglere hem sınav, hem de bayram nedeniyle verilen ara tamamlanırken bugün iki karşılaşma oynanacak. Kaynak: Basketbolda alt Liglerde ara bitiyor
Basketbolda alt liglerde ara bitiyor, erkek liginde ise ara devam ediyor...

Basketbolda alt liglere hem sınav, hem de bayram nedeniyle verilen ara tamamlanırken yarın iki karşılaşma oynanacak.

Kılıf & Kılıf U14 Erkekler Ligi’nde Yakın Doğu Üniversitesi – Akdeniz Spor Birliği, NEU RA 25 Spor Salonu’nda saat 18.00’de karşılaşacaklar.

Damdelen Petrol U 16 Erkekler Ligi’nin iki yenilgisiz takımı Yakın Doğu Üniversitesi ile Koopspor kozlarını NEU Ra 25 Spor Salonu’nda paylaşacaklar. Maç saat 20.00’de oynanacak.

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