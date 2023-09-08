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Basketbol'da Divan tüzük değişikliklerini Spor Dairesi'ne iletti... Gözler Hukuk Dairesi'nin vereceği görüşte...

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Basketbol'da Divan tüzük değişikliklerini Spor Dairesi'ne iletti... Gözler Hukuk Dairesi'nin vereceği görüşte...
Basketbol'da Divan tüzük değişikliklerini Spor Dairesi'ne iletti... Gözler Hukuk Dairesi'nin vereceği görüşte...

Basketbolda yürütmeyi alan Divan Kurulu, genel kurulda kulüplerin tüzükte değişmesini istediği maddelerin de yer aldığı kararları bugün Spor Dairesi’ne verdi.

 

HUKUK DAİRESİ'NDEN GÖRÜŞ ALINACAK

Spor Dairesi'nin alınan karaları HUKUK DAİRESİ savcılığa sorması bekleniyor.

Hukuk Dairesi- Savcılığın vereceği görüş sonrasında süreç şekillenecek.

 

GENEL KURUL TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI

Genel Kurula  11 kulüp katıldı. Kulüplerin Genel Kurula öneri olarak sunduğu tüzük maddeleri salt çoğunlukla onaylandı ve tüzük de değişklikler yapıldı.

 

TÜZÜK DEĞİŞMİŞTİ

Kulüpler tüzük değişiklik önerilerini tüzüğün 23. maddesine göre " Bu Tüzüğü değiştirebilmede Olağan Genel Kurul yetkili olup, Kurul'da yapılacak oylama sonucunda Tüzük Genel Kurulda oy kullanma hak ve yetkisine sahip üyelerin ⅔ çoğunluğunun toplanması ile ve oy hakkına sahip üyelerin salt çoğunluğu ile değiştirilebilir." gerçekleştirdi.

 

GENEL KURUL 27 EYLÜL'DE

Basketbol'da yeni Genel Kurula kadar işleri Divan Kurulu yürütecek.

27 Eylül tarihinde Genel Kurul başkanı seçmek için yeniden toplanacağı da karar bağlandı.

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