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Basketbol'da İskele’de dev randevu

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Extend Erkekler Ligi’nde bu gece zirve mücadelesi veren lider Koopspor deplasmanda ikinci sıradaki Caesar Larnaka Gençler Birliği’ne konuk olacak.
Basketbol'da İskele’de dev randevu

Extend Erkekler Ligi’nde bu gece zirve mücadelesi veren lider Koopspor deplasmanda ikinci sıradaki Caesar Larnaka Gençler Birliği’ne konuk olacak.
İskele Dr.Fazıl Küçük Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak ve Kuzey Kıbrıs TV’den naklen ekranlara gelecek.
Caeasar larnaka Gençler Birliği’nde Temur ikinci devrede ilk maçına çıkarken, Koopspor’da ise ülkesine giden Bosley’nin yerine alınan ABD’li oyun kurucu Osiris Eldridge de forma giyecek

Extend Erkekler Ligi
TAKIMLAR            O    G    M    AS    YS    P    AV
1.KOOPSPOR             5    5         -        434    333   10      +101
2.CEASAR L.G.BİRLİĞİ    5    4    1    349    294    9    +55
3.SAVOY MARMARA        6    3    3    457    382    9    +75
4. .ÇETİNKAYA            6    2    4    345    365    8    - 20
5.B.ÜLKÜ YURDU        6    2    4    327    505    8     -78
6.SOYER AKSU            6    1    5    369    458    7    - 89

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