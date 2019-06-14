Baybars: Polis sayısını masaya yatırdık!

“POLİS SAYISINI MASAYA YATIRDIK”

“4-5 YIL İÇERİSİNDE POLİSTE CİDDİ ANLAMDA İSTİHDAM SAYISININ ARTIRILMASI GEREKTİĞİNİ RAKAMLAR ÜZERİNDE KONUŞMAYA BAŞLADIK”

“MALİYE BAKANLIĞI POLİS TEŞKİLATINA ÖZEL BİR ÇALIŞMA YAPACAK”

“KİMSE DE SAYIN HARMANCI’YA ŞUNU SORMUYOR: NEYİ BİLDİRDİN? NE YAPILMASINI İSTEDİN?

“SURİÇİ ESNAFI BİZDEN HERHANGİ BİR ŞİKAYETLERİ VEYA GÖREVİMİZİ YAPMAMA GİBİ BİR DURUMUMUZUN OLMADIĞINI DÜN İTİBARIYLA YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞMELERDE TEYİT ETTİLER”

“MANAVOĞLU VE BAŞBAKAN İLE GÖRÜŞMEDE TESPİT EDEBİLDİĞİMİZ HER TÜR İSMİ KAYIT DIŞI OLSUN, OLMASIN VERDİK”

Birinci Boyut’a konuk olan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, ülke güvenliği, yurttaşlık yasa tasarısı, belediyeler yasası, Merkezi Cezaevindeki sorunlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın açıklamalrında öne çıkan notlar…

“POLİSİN 2700 OLAN KADROSUNDA ŞUAN 1790 KİŞİ VAR”

“Bakanlar Kurulu’nda bugün polis sayısını da biraz irdeledik. Çünkü özellikle kamuda emekliye ayrılacak sadece polis bünyesinde değil kamunun birçok alanında emekliye ayrılacak geçtiğimiz dönem yanılmıyorsam 150’ye yakın kişi emekli oldu. Bu sene de kamudan 500’e yakın emekliye ayrılacak bir rakam var. Polisin şuanki mevcut yapısında 1790 kişi var 2700 olan bir kadrosu var. 83 kişi alındı bu tabi ki yeterli değil. Ama biliyorsunuz ki TC ile Mali İşbirliği protokolünde istihdamla ilgili belli rakamlar zikredilmişti tahaadüt olarak. Dolayısıyla da o tahaadütlere uygun işler yapılması haliyle gerekiyor. Ama özellikle bugün polisteki bu açığın kapatılması çünkü 8 ay gibi eğitim süreleri de var.Dolayısısyla istihdam edildikleri ve göreve başladıkları gün arasındaki o süreyi de hesaba katarsak aslında yeterli değil. Bunu da bugün masaya yatırdık. Özellikle önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde poliste ciddi anlamda istihdam sayısının artırılması gerektiği rakamlar üzerinde konuşmaya başladık. Maliye Bakanlığı Polis Teşkilatına özel olarak bir çalışma yapacak. O da emekliye ayrılacaklarla ilgili, emekliye ayrılanların kaynağı ile ilgili ve Personel Dairesi de polis teşkilatındaki yeniden yapılandırmada ivedi olarak gerekli 2019-2020-2021 de gerekli bu projeksiyınu yapacak ve ona göre 3-4 yıllık dönemde alınacak polis sayısını belirlemeyi düşünüyoruz şimdiden ki yeni oluşan teknolojiye göre polis teşkilatı da yapılanabilsin”…

“Polisin genel görevi olarak sahada olması gerekiyor. Evet polis mensupları da gerçekten ciddi ağır şartlarda çalışıyorlar. Gece-gündüz demiyorlar. Fakat polis genel müdürlüğünde yeniden bir organizyon yapılması gerekiyor. Özellikle asayiş ve güvenliğin sıkı denetimin gerektiği noktalarda bunun artırılması gerekiyor. Polis sayısı ile birlikte tabi ki teknolojik donanımın da çok önemi var. Teknolojiyi kullanıp da polis sayısını indirmek mümkün”….

“Polis Genel Müdürlüğünde, Polis Teşkilatı’nda yapılacak olan her türlü düzenleme, yeniden yapılandırma vs konuları Başbakanlığı ilgilendiren konular aslında. Başkanlığının yetki ve sorumluluğunda olan konulardır. İçişleri Baskanlığı olarak bizim herhangi bir şekilde müdahil olmamız söz konusu değil. Ama İçişleri Bakanlığı olarak tabi ki özellikle muhaceret konularında ve polis muhaceretle çok yakın ve birlikte çalışıyoruz. Zaten bu olmazsa olmaz birşey. Dolayısıyla bizim de o anlamda birtakım sorumluluklarımız var. Ben de bunu önemsiyorum. Geçtiğimiz dönemde Polis’teki yapılanma ile ilgili olarak aslında Polis Teşkilat Yasasının değiştirilmesi belki yapılanma ile birlikte aslında amir pozisyonunda olan mekanizmanın değiştirilmesi gerektiği yönünde. Ama şuan itibarıyla öyle değişiklik yoksa doğru adres aslında veya doğru bilgi oralardan gelmek zorunda”…

TEMMUZ AYI İÇERİSİNDE TÜRKİYE’YE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRMEYİ İSTİYORUZ” …

Polisin siber suçlarla mücadele kapsamında ileri tetkik yapabilecek laboratuarın oluşturulması yönünde daha önce Türkiye’de bir takım temaslarda bulunduğunu da anımsatan Bakan Baybars, konuyu yeniden gündeme taşımak amacıyla Temmuz ayında Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirebileceklerini de söyledi.

İşte Bakan Baybars’ın bu yöndeki ifadeleri..

“Geçtiğimiz dönemde Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığımız görüşmelerde siber suçlarla mücadelede teknik laboratuarın burada kurulması konusunda bir olur almıştık. Dolayısıyla şimdi bunun devam ettirilmesi gerekiyor. Sayın Başbakan ile tekrardan görüşmemeiz gerekecek konuyu ki yani aynı düşüncede olması gerekiyor. Yakın bir dönemde Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirmeyi istiyorum. Çünkü konularımız birikti. Özellikle Adalet Bakanlığı ile de suçluların sevki, cezaevindeki mahkumların iadesi konusunda zaman kaybının oluştuğu ve çok bekleyen Türkiye’deki dosyalar dolayısıyla bekleyen hususlar oluyor.Bu konuları daha hızlı ve pratik nasıl çözebiliriz diye ziyaret yapmaıyı düşünüyoruz. Temmuz ayı içerisinde Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirmeyi istiyoruz” …

“KİMSE DE SAYIN HARMANCI’YA ŞUNU SORMUYOR: NEYİ BİLDİRDİN?NE YAPILMASINI İSTEDİN?

“Aslında çok enteresan bir duruma geldi. Maalesef bilgi kirliliği ve kişiler arasındaki cümlelerde kullanılan kelimelerle kişileri, kurumları birbirine düşürme noktasında maharetli olduğumuzu düşünüyorum. Ben bu haberlerle ilgili sayın Harmancı ile bir görüşme yapmadım. Ama üç haberini de okudum. Bir tanesinde İçişleri Bakanlığına bildirdim diyor, bir tanesinde en yüksek birime bildirdim diyor, bir tanesinde de polise bildirdim diyor.Şimdi kimse de Sayın Harmancı’ya şunu sormuyor, sayın Harmancı da söylemiyor. Bence esas sorulması gereken neyi bildirdiğini sormak gerekiyor.Ve ne yapılmasını istediğini sormak gerekiyor. Dolayısıysla bu soru sorulmadığı için enteresan bir tartışma. Şimdi bana en azından bildirileni söyleyeyim. Kasım 2018’de sayın Harmancı ile bir telefon konuşması yaptık. Bana kendisinin Suriçinde isimlerini tespit etmeye çalıştığı 4-5 kişi olduğunu bunların bu ülkede kayıt dışı olup olmadığı ile iglili bilgi sahibi olmadığını dolayısıyla eğer bu kişilerin bir takım kendi aldığı duyumlara göre rahatsızlık yarattığını ifade etti ve ben size bu isimleri bulup bildireyim eğer kayıt dışı iseler bu ülkedeki statüleri yasal değilse rica etsem gerekeni yapar mısınız dedi. Pek tabi bunu bana söylemesi çok doğal. Çünkü İçişleri Bakanlığı olarak bu ülkede muhaceret işlemleri ile ilgili bilgi sahibi olan bizleriz ki poliste bilgi sahibi. Bu bizim yetki alanımıza giriyor. Ve bu yetki alanımıza giren konu ile ilgili gerekn ne ise onu yaparaız. Ve bende vermiş olduğu adres ve doğum tarihi verdik diyor ama sadece iki tanesi ile ilgili Verdi. Diğerleri ile ilgili vermedi ama vermiş olduğu 6 tane isim ile ilgili olarak kendisine ertesi gün döndüğümde kayıtlarımıza göre 4 tanesinin yurt dışında olduğunu ve ülkede bulunmadığını, diğer iki tanesinden bir tanesinin öğrenci izinli, diğerinin de çalışma ön izinli olduğunu ülkedeki statülerinin de yasal olduğunu gördük. Kendisine bu bilgiyi yani bu ülkede yasal statüde olduklarını diğerlerinin de ülkede olmadığını dolayısıyla İçişleri Bakanlığı olarak bir müdahalemizin mümkün olmadığını zaten ülkede olmayan insanlarla ilgili ne yapabiliriz diye söyledik. Zaten bir şikayeti var ise suç olduğunu iddia ettiği bir mevzu var ise suç işlendiğine dair şüphesi var ise veya şikayetçi ise bir konudan bununla ilgili tabi ki şikayet edeceği ve soruşturma yapılacağı makam İçişleri Bakanlığı değil bununla ilgili de Polis Genel Müdürlüğüne gidebileceğini söyledik. Biz bu isimlerle ilgili olarak da diğer isimlerle ilgili olarak da yani kendi tespit ettiğimiz isimlerle ilgili olarak da geçtiğimiz hafta sayın Manavoğlu ve Başbakan ile yaptığımız görüşmede de tespit edebildiğimiz her tür ismi kayıt dışı olsun, olmasın yani kayıt dışı olanlarla ilgili polisin işlem yapması ama onun dışında da polisin özellikle şikayet olan bölgelerle ilgili ki Suriçindeki esnaftan bazı şikayetler aldık ve bende suriçindeki olayların akabinde oradaki esnafla görüştüm. Ve dolayısıyla bizlerden de oradaki esnafın aslında Sayın Harmancı vasıtası ile bize aslında esnafın talepte bulunduğunu ve bizden herhangi bir şikayetleri veya görevimizi yapmama gibi bir durumumuz olmadığını onlarda dün itibarıyla yaptığımız görüşmelerde teyit ettiler. Biz Polis Genel Müdürlüğü ile kendi bilgilerimizi her zaman paylaşıyoruz. Bu da böyle olmak zorundadır. Ama bazı insanlar bazı cümleleri sarf ederken özellikle kimin hangi konuda yetkili olduğunu, kimin hangi konuda ne sorumluluğa sahip olduğunu ve birinin bir işlem yapacakken yasaya uygun işlemin ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Özellikle bir takım şeylerin başında olan kişilerin çünkü bu toplumda kurumlar arasında sanki ilişki yokmuş veya kurumlar arasında top böyle havada geziyormuş kimse kimseyle ilgilenmiyormuş havası yaratıyor. Sanırım ne Harmancı ne de Polis Genel Müdürlüğü veya Manavoğlu bu şekilde bu konuda bir koordinasyonsuzluk olduğunu söyleyemez. Söylememeli de. Ama ben sayın Harmancı’nın sayın Başbakan’a veya Polis Genel Müdürlüğü’ne ne yaptığını bilmiyorum. Ama benimle arasındaki zaten suçun veya suçla ilgili bir talep değildi dolayısıyla bunları açıklarken veya birileri birilerini suçlarken ve o bunu kim kim doğru söylüyor diye birbirimizi düşman yaratmaya çalışırken dikkatli olmamaız gerektiğini düşünüyorum. Toplumun asayiş ve güvenliği muhtardan Başbakanlığa kadar herkesi ilgilendiren, herkesin sorumluluk hissetmek istediği çünkü hepimizin bu ülkede, sokakta özgürce ve huzurlu dolaşabilme hakkına sahip olmak için dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum”

“BAKANLAR KURULUNA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YEREL YÖNETİMLER REFORMU İLE İLGİLİ ÇALIŞMANIN SUNUMUNU YAPACAĞIZ”

“Özellikle en fazla üzerinde durduğumuz iki konu var. Yerel yönetimlerle ilgili belediyeler reformunu artık hayata geçirmemiz gerektiği konusunda hem fikir kalmıştık bir önceki dönemde de ve belediyeler birliği ile yaptığımız çalışmada da yine bugün kabinedeki arkadaşlarla konuştuğumuzda Belediyeler Reformunun bu yıl içerisinde tasarının hazırlanıp da bir sonraki yasama yılında Meclis’e sunulması konusunda hem fikir olduk. Haftaya hatta Belediyeler Reformu ile ilgili Merkezi hükümet olarak yaptığımız birtakım çalışmaların Bakanlar Kurulu’nda bir sunumunu yapacağız ki nasıl ilerleyeceğimizi görelim. Bir yandan da geçtiğimiz hafta Belediyeler Birliği Başkanı ile de konuşmuştuk. Yerel Yönetimlerin de birtakım çalışmaları var onlarla da harmanlayıp aslında bu yaz döneminde Meclis’in kapalı olduğu bu dönemi hazırlık olarak geçirmek istiyoruz”…..

“28 BELEDİYENİN ŞUANDA 350 MİLYON TL’YE YAKIN BORCU VAR”

“BELEDİYELERİN BORÇLARI İÇİN UZUN VADEDE VE İNDİRİME DAYALI FORMÜL ARANIYOR”

“Belediyelerin borçları ile ilgili Maliye bakanlığıyla yaz ayı içerisinde bir formül bulma hedefindeyiz. Açıkcası şuanda 350 Milyon TL yakın 28 belediyenin borcu var. 2016 öncesi ihtiyat sandığı, sosyal sigortalar ve vergi borcu. Bu borçlar çok birikmiş durumda ve gecikme zamlarıyla, faizleriyle birlikte ana parayı ciddi anlamda geçmiş. Şimdi Maliye ve Çalışma bakanlıkları bir komite kurup bu yapılandırmanın nasıl olacağını, belediyelere ayrı borçlanma kalemi yaratılıp yaratılamayacağı, uzun vadede neye ayrılabileceği, birtakım borçların bu anlamda yapılandırılırken indirime gidilip gidilmeyeceği konuları üzerinde çalışma yapacak. Önümüzdeki dönemde reform ödeneğinden de bir miktar hepsi olmasa bile paranın bu amaçla ayırılabileceği yani bu yeniden yapılandırmayı yaparsak bir miktar ayrilabileceği, bir miktar da yapilandirip indirime gitme ile formüle edebileceğimizi düşünüyoruz”….

“YURTTAŞLIK YASA TASARISI VE DAİMİ İKAMET İZİNLERİ YASA TASARISINI YAZ DÖNEMİNİN GEÇMESİNİ BEKLEMEDEN ALT KOMİTELERDE ÇALIŞMAK İÇİN GÖNDERMEYİ HEDEFLİYORUZ”

“Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında Yurttaşlık Yasa Tasarısı ve Daimi İkamet İzinleri Yasa Tasarısı ile ilgili kendi oluşturacağımız küçük grupta UBP ile de tartışılması yani koalisyon ortağımızla da tartışılması ve onların da eklemek istedikleri hususların yani aynı taslak üzerinden devam edilecek. Onların eklemek istedikleri yada onların sıkıntılı gördükleri hususları da tartışıp yaz döneminin geçmesini beklemeden alt komitelerde çalışmak için göndermeyi hedefliyoruz”….

HER DÖNEM YURTTAŞLIK YASA TASARISININ ÖNEMLİ OLDUĞU VURGULANIYOR ANCAK BIR ADIM İLERLEME SAĞLANAMIYOR BUNUN NEDENİ NEDİR?

“Aslında ben de merak ediyorum nedir? Çünkü biz İçişleri Bakanlığı olarak bir önceki hükümet döneminde Şubay ayında göreve başlamıştık 6 ay çalıştık ve Ekim 2018 de bunu sunmuştuk. Ve hükümetin ömrü, koalisyon ortaklarımızla hemfikir olup bunu Meclis’in komitesine getirme şansı bulamadan bitti. Dolayısıyla o anlamda belki istikrar olmaması birtakım sıkıntılara yol açıyor. Ama şunu duymaktan memnunum. Bu tasarı üzerinden gelecek hususlarla igili şimdiki muhalefet ve bir önceki hükümet ortaklarımızın bu konuda destek olacağı açıklamaları güzel. Dolayısıyla UBP ile de bu ortak tasarıyı geliştirdiğimiz ve Meclis’e gönderdiğimiz gün çok çabuk geçebilecek duruma gelecek. Bir engel görmüyorum şuanda. Çünkü artık pişirilip son hale getirilmiş bir tasarı var”…