  • BIST 10471.32
  • Altın 2434.514
  • Dolar 32.5073
  • Euro 34.9701
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAİsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti

Bayramda İki Deniz Kaplumbağası Mavi Sulara Uğurlandı

» »
Tedavisi tamamlanan Savaş Tay ve Soner Amcaoğlu isimli kaplumbağalar, Kurban Bayramı’nın üçüncü günü Merit Royal & Crystal Cove Otellerinin ortak kumsalında gerçekleşen etkinlikle doğal yaşam alanlarına kavuşturuldu.
Bayramda İki Deniz Kaplumbağası Mavi Sulara Uğurlandı

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nde, bayram sevinci ikiye katlandı. Tedavisi tamamlanan Savaş Tay ve Soner Amcaoğlu isimli kaplumbağalar, Kurban Bayramı’nın üçüncü günü Merit Royal & Crystal Cove Otellerinin ortak kumsalında gerçekleşen etkinlikle doğal yaşam alanlarına kavuşturuldu. Etkinliğe Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği Başkanı Ertunç Birinci, kaplumbağaların kurtarıcısı Şalvar Kaptan, Merit Otellerinin misafirleri ve yöneticileri, doğa ve hayvan severler ile her daim iş birliği içerisinde olunan balıkçılar katıldı.

5 – 8 yaşlarındaki Savaş Tay Nisan ayında, 8 – 10 yaşlarındaki Soner Amcaoğlu ise Mayıs ayında boğulma sebebi ile merkeze getirildi. Chelonia mydas türü iki deniz kaplumbağası da tedavi süreçlerinin ardından eski sağlıklarına kavuşturularak Merit International Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, kızı Ada Kara ve kaplumbağaya adı verilen Soner Amcaoğlu tarafından mavi sulara uğurlandı.

Kara: “Yuvalama kumsallarındaki uyarı levhalarını dikkate almalıyız”

Merit International Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, salım etkinliği vesilesi ile bu aylarda kaplumbağa yuvaları ile ilgili dikkat edilmesi gereken konulara da vurgu yaptı.  Kuzey Kıbrıs’ta ilk yuvanın 3 Mayıs tarihinde Akdeniz kumsalında tespit edildiğini belirten Silem Sargın Kara, “Nesillerinin devamını sağlamak için her yıl belirli sahillere gelerek yuva yapan deniz kaplumbağaları için en kritik evrelerin başında yuva dönemi gelmektedir. 45 – 60 günlük kuluçka sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yavaş yavaş yavruların yuvalardan çıktığını da gözlemleyebileceğiz” dedi. Yuvadayken ya da yuvadan çıktıktan sonra deniz kaplumbağalarının birçok tehlike ile karşılaştığının altını çizen Kara, her bin yavrudan 3 ya da 5 tanesinin erginliğe ulaşabildiğini kaydetti.

Okyanus ekosisteminin dengesi için oldukça önemli roller üstlenen deniz kaplumbağalarının başarılı bir şekilde üreyebilmeleri için yuvalama kumsallarındaki uyarı levhalarının dikkate alınması gerektiğini belirten Kara; kumsalların daha temiz tutulması, şezlong-şemsiye konumlandırılacak yerde yuva olmamasına dikkat edilmesi ve özellikle akşam saatlerinde bu alanlarda faaliyette bulunulmaması gibi önlemlerle hem yuvaların hem de yavruların korunabileceğini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • IŞİD liderinin dul eşi, Bağdadi ile yaşadıkları hayatın ayrıntılarını anlattı10 Haziran 2024 Pazartesi 21:39
  • Aralıklı orucu dünyaya tanıtan doktor Mosley'nin Simi'deki ölümü: 'Doğal yollardan öldü'10 Haziran 2024 Pazartesi 20:35
  • Aşırı sıcaklar inme riskini artırıyor07 Haziran 2024 Cuma 18:45
  • “Başka bir dünya, başka bir Kıbrıs, örgütlü mücadele ile mümkün!”07 Haziran 2024 Cuma 16:24
  • Universal Bank'ta Yeni Bir Dönem Başlıyor: Yücel Gök'e Teşekkürler!07 Haziran 2024 Cuma 16:10
  • İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre her beş futbolcudan biri snus kullanıyor07 Haziran 2024 Cuma 15:25
  • Merit Otellerinin anaokullarda düzenlediği kaplumbağa boyama etkinliği tamamlandı05 Haziran 2024 Çarşamba 14:58
  • Kripto Kraliçe'nin Bulgaristan mafyası ile karanlık bağlantıları04 Haziran 2024 Salı 09:20
  • Modern toplumdan izole yaşayan bir kabileye ilk kez internet verildi04 Haziran 2024 Salı 08:44
  • Ebeveynlerin çocukların her an her ihtiyacına koşması doğru mu?03 Haziran 2024 Pazartesi 20:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti