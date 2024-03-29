Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, bugün birçok bölgede elektrik kesintileri meydana gelecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, bugün birçok bölgede elektrik kesintileri meydana gelecek.

Orta ve yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle bugün Gürpınar, Yılmazköy, Serhatköy, Serhatköy su pompa istasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi bölgelerinde 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında beş saatlik elektrik kesintisi olacak.

Güzelyurt’ta elektrik kesintisi

Güzelyurt’ta orta ve yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı’nın bir bölümü ve bölgedeki su motorlarında 10.00 ile 13.00 saatleri arasında 3 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Girne Boğaz ve çevre köylerde de elektrik kesintisi

Yüksek ve orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bugün Girne Boğaz bölgesi ve çevre köylerde 09.00-14.00 saatleri arasında 5 saat sürecek elektrik kesintisi olacak.

Etkilenecek bölgeler şöyle:

“Boğazköy köy içi bölgesi, Lefkoşa – Girne anayolu Boğaz kavşağı bölgesi, Hediyem Su bölgesi, St. Hilarion bölgesi, G.K.K. Karargahı bölgesi ve Ağırdağ, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen su kuyuları bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Asker, Boğaz Polis Lojmanları ile Karter Kışlası arası bölge, Fikret Kürşat arsaları civarı, Dikmen Kırsal Kesim Arsaları bölgesi, Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taş Ocakları bölgesi, Oray Sitesi ile Boğaz Karakolu arasında kalan kısım, bmaş bölgesi, Kömürcü, Dağyolu ve Pınarbaşı bölgeleri.”