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SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Belçika'da Kovid-19 vakalarının yüzde 94'ü Omicron kaynaklı

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Leuven Üniversitesi laboratuvarlarından alınan verilere göre, ülkede ilk olarak 26 Kasım'da tespit edilen Omicron, iki ay gibi bir sürede baskın varyant olduktan sonra neredeyse tüm vakalara neden olan varyant haline geldi.
Belçika'da Kovid-19 vakalarının yüzde 94'ü Omicron kaynaklı

Leuven Üniversitesi laboratuvarlarından alınan verilere göre, ülkede ilk olarak 26 Kasım'da tespit edilen Omicron, iki ay gibi bir sürede baskın varyant olduktan sonra neredeyse tüm vakalara neden olan varyant haline geldi.

Uzmanlar, 10 Ocak'tan sonra yaptıkları analizler temelinde şu anda mevcut vakaların yüzde 94'ünün Omicron kaynaklı olduğu bilgisini verdi.

Belçika'da Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı da hayli arttı. Günde 86 binden fazla testin yapıldığı ülkede testlerin yüzde 34,3'ü pozitif çıkıyor. Virüsün hızlı yayılımı vaka sayılarını da günlük 28 binin üzerine taşıdı.

Buna karşın uzmanların ihtiyatlı iyimserliğe sevk eden veriler ise hastanelerdeki hasta sayıları ve yoğun bakım doluluk oranları çünkü bu sayılar salgında daha önce görülen dalgalara nazaran düşük seyrediyor.

Belçika'da şu anda hastanelerde 2 bin 400 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor. Bu sayı, henüz aşıların çıkmadığı bir yıl önceki dalgada 7 bin 500'ü bulmuştu.

Vaka artışına rağmen yoğum bakıma muhtaç hasta sayıları ise düşüyor. 2 bin yoğun bakım yatağı kapasitesi bulunan ülkede şu anda 396 kişi bu ünitelerde tutuluyor. Bir yıl önceki dalgada bu sayı 1500'e çıkmıştı.

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