Ben Affleck ve Jennifer Lopez evlendi: 'Hayatımızın en mutlu gecesi'

Şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck, Las Vegas'ta evlendi. Lopez, evliliğini Instagram'da duyurdu, paylaşımında "Aşk çok güzel. Aşk çok müşfik. Ve anlaşılan o ki aşk sabırlı. Hem de 20 yıl boyunca" dedi.

Lopez, Affleck ile düğünlerine dair ise şunları yazdı:

"Tam da istediğimiz gibi oldu. Gece Vegas'a uçtuk, evlilik cüzdanı için diğer çiftlerle beraber sıraya girdik, dünyanın düğün başkentinde herkesle aynı yolculuğu gerçekleştirmiş olduk.

"Hayal edebileceğiniz en iyi şahitlerle, eski filmden bir elbise ve Ben'in dolabından bir ceket ile küçük bir şapelde kendi yeminlerimizi dile getirdik, hayatımızın sonuna kadar taşıyacağımız yüzüklerimizi birbirimize verdik.

Lopez, Las Vegas'ta evlenmek için kuyrukta bekleyen diğer çiftlerden de yazısında bahsederek, diğer çiftler gibi aşklarının dünya tarafından tanınması için evlendiklerini anlattı.

"Hayatımızın en güzel gecesi" diyen Lopez, "düğünlerinin hayal edebilecekleri en güzel şekilde" gerçekleştiğini belirtti.

2003'te nişanlanıp ertesi yıl ayrılmışlardı

Çift, başrolünde beraber rol aldıkları, 2002 yılında çekimine başlanan ve 2003'te vizyona giren Gigli filminin setinde tanışıp sevgili olmuştu.

2003 yılında nişanlanan çift, "sürekli medyanın dikkatine maruz kaldıklarını" dile getirerek 2004 yılında ayrılmıştı.

Çift o dönem "Bennifer" olarak adlandırılıyordu.

Düğünleri tam 18 yıl sonra gerçekleşti.

Çift, bugüne kadar çok sayıda ünlünün hızlıca evlenmek için Las Vegas'ta gittiği Little White Wedding Chapel isimli şapelde ilişkilerini resmileştirdi.

52 yaşındaki Lopez, tam geceyarısı olmadan önce binaya girdiklerini aktararak bu kadar geç gitmelerine rağmen şapeli açık tuttukları için mekana teşekkürlerini iletti.

Küçük bir kutlama

Çiftin evlendiğine dair ilk haberler Las Vegas'ın bağlı olduğu Nevada eyaletinden bir yerel yetkilinin evlenme ruhsatlarına dair görüntüyü paylaşmasının ardından geldi.

People dergisine konuşan kaynaklar, çiftin resmi olarak evlenmesinin ardından çok küçük bir grupla bir kutlama gerçekleştirdiğini aktardı.

Bundan önce üç kez evlenen Jennifer Lopez'in diğer bir ünlü şarkıcı Marc Anthony'den iki çocuğu var.

Daha önce oyuncu Jennifer Garner ile evli olan 49 yaşındaki Ben Affleck'in ise bu evliliğinden üç çocuğu var.

Jennifer Lopez basına verdiği demeçlerde Affleck'in çocuklarıyla çok iyi anlaştığını dile getirmişti.

'Şimdi daha yaşlı ve akıllıyız'

Çiftin yeni ilişkisi Lopez'in eski beyzbol oyuncusu Alex Rodriguez'den 2021'de ayrılmasının ardından başladı.

İlişkilerini geçen yıl Temmuz ayında resmen ilan eden Lopez ve Affleck, bu yıl nisan ayında nişanlandıklarını duyurdu.

Şubat ayınca Lopez, neredeyse 20 yıl ayrı kaldıktan sonra tekrar başlayan ilişkilerinin nasıl değiştiğini şu şekilde dile getirdi:

"Şimdi daha yaşlıyız, daha akıllıyız, daha çok tecrübemiz var, hayatımızda başka yerlerdeyiz, çocuklarımız var, ve bütün bunlarının farkında olmamız gerektiğini biliyoruz.

"Hayatımızın bu aşamasında bu şekilde bunun gerçekleşmesi çok güzel, böylece sahip olduğumuz şeyin daha çok tadına varabilir ve bunu daha çok takdir edebilir, birbirimize daha çok saygı duyabiliriz."

Nisan ayında Lopez yine hayranlarına yazdığı emailinde köpük banyosu yaptığı sırada Affleck'in dizlerine çökerek evlenme teklifini gerçekleştirdiğini yazmıştı.