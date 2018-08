KTAMS Başkanı Güven Bengihan, ek mesailer konusunda hükümetle uzlaşıya varıldığını, ek mesailerle ilgili yasa gücündeki kararnamenin 1 Eylül itibarıyla kalkacağını, Aralık sonuna dek tüm ek mesailerden yüzde 15 kesinti yapılacağını belirterek, “Ek mesai yapmama eylemini kaldırdık” dedi.



Bengihan, Başbakanlıkta hükümetin sendikalarla yaptığı “ek mesai” toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.



Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizin toplumsal seferberlikle aşılması gerektiğini ve bu bilinçle halkın da hak ettiği hizmetleri alabilmesinin önündeki engellerin kaldırılması adına fedakârlık yapma zamanının geldiğini belirten Bengihan, hükümetle varılan mutabakata göre, 1 Eylül itibarıyla YGK’nin yürürlükten kaldırılacağını, Aralık sonuna kadar her ayın sonunda çıkacak ek mesai ödeneklerinde yüzde 15 tutarında kesinti yapılacağını ifade etti.



“HERKESİN BAREM SKALASINDAKİ SAAT BAŞI ÜCRETİ NEYSE O UYGULANACAK”



Yarından itibaren Yasa Gücündeki kararnamenin ortadan kalkmasıyla ek mesai ödeneklerinin resmi tatillerde bire bir buçuk (1.5) ve idari tatillerde bire bir nokta bir (1.1) şeklinde uygulanmasına devam edileceğini bildiren Bengihan, barem skalasında herkesin saat başı ücreti ne ise onun uygulanacağını vurguladı.



“BİRLİK BERABERLİK MESAJI…”



Tasarruf edebilme noktasında ülkenin içinde bulunduğu durumu düşünerek hükümetin işbirliğini olumlu bularak halkın mağduriyet yaşamaması adına bu kararın alındığını anlatan Bengihan, birlik beraberlik mesajı vermek için hükümetle bu anlaşma yaptıklarını söyledi.



Bengihan, Aralık sonuna kadar, toplam ek mesailer üzerinden brüt yüzde 15 kesinti yapılacağını, ek mesailerin 4 aylık toplam tutarından yüzde 15’lik kesinti yapılmasının ön görüldüğünü ifade etti ve KTAMS, KAMU-SEN, TIP-İŞ, Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve GÜÇ-SEN’e bağlı çalışanlar olarak %15 tasarruf yapılmasında örgütlerin fedakârlık yapacağını belirtti.



ORTAK AÇIKLAMA



Bu arada, KAMU-SEN tarafından basın kuruluşlarına gönderilen ve KTAMS, KAMU-SEN, TIP-İŞ, Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve GÜÇ-SEN adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan imzasıyla yayınlanan açıklamanın tam metni şöyle:



“Sendikalarımız KTAMS, KAMU-SEN, TIP-İŞ, Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve GÜÇ-SEN; hükümetin yayınlamış olduğu Kanun Hükmünde Kararname sonrası başlatmış olduğu ek mesaiye gitmeme eylemini, bugün hükümet yetkilileriyle yapılan görüşme sonrasında uzlaşıya varılması sonucunda kaldırmıştır.



Sendikalarımız; ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve halkın alım gücünün düşmesi nedeniyle toplumun tüm kesimlerinin fedakârlık göstermesi adına uzlaşı kültürüyle hükümet yetkilileriyle görüşme yapmıştır.



Yapılan toplantı sonrasında; 1 Eylül itibarı ile Kanun Hükmünde Kararname’nin ortadan kalkmasıyla çalışanların 1 Eylül – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında yapacakları ek mesailerden fedakârlık göstererek alacakları toplam aylık brüt ek mesailerinin %15’inden kesinti yapması noktasında uzlaşıya varılmıştır.



Sendikalarımız ile hükümet yetkilileri arasında yapılan görüşme sonrasında alınan kararlar şöyle;



“1 Eylül 2018 itibarı ile ek mesai ödenekleri konusunda yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılacak;



Tüm çalışanların ek mesai ödenekleri barem skalasındaki maaşları üzerinden normal çalışma ve idari tatil günleri için bire bir nokta bir (1.1), hafta sonu tatilleri ile diğer resmî tatil günleri için bire bir nokta beş (1.5)üzerinden hesaplanacak,



1 Eylül – 31 Aralık tarihlerini kapsayan dört aylık süre için her bir ek mesai çalışanından, her ayın sonunda çıkan toplam brüt ek mesai ücreti üzerinden %15 kesinti yapılacak.



Sendikalarımız bundan sonraki süreçte de ülkemizde yaşanan ekonomik krizden çıkış noktasında verilecek olan her türlü mücadelede toplumun tüm kesimleriyle birlikte en ön saflarda yer almaya devam edecektir.”