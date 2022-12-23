  • BIST 5.454,79
  • Altın 1079.456
  • Dolar 18.6676
  • Euro 19.8217
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Benli: Yeni spor kompleksi için projelerimiz hazır

»
Benli: Yeni spor kompleksi için projelerimiz hazır
Benli: Yeni spor kompleksi için projelerimiz hazır

Gönyeli Alayköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Yalçın Benli, Gönyeli’de köyden kente dönüşüm sürecini tamamladıklarını, pek çok ciddi yatırım yaptıklarını, şimdi özellikle spor ve sanata yönelik daha büyük ölçekli projelere yöneleceklerini söyledi. Alayköy’de ise başarılı işlere imza atıldığını, oradaki yapının korunacağını, güçbirliği içerisinde halkın yaşam kalitesinin artırılacağını ifade etti. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli Alayköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Y. Benli, Gönyeli Spor Kulübü, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, Gönyeli Tenis Kulübü, Gönyeli Darts Birliği ile Gönyeli Yükseliş Hentbol kulüplerini ziyaret etti. Benli ziyaretlerinde Gönyeli Belediyesi’nin temellerinin yeniden kurulduğu süreci anlattı, geleceğe güvenle baktıklarını belirtti. “Bu seçim, kalkınma ve güçlü belediyecilik ile açık ve dürüst yönetim anlayışının yeniden onaylanacağı bir dönüm noktası olacak” diyen Benli, diğer tercihin geçmişte örnekleri yaşanan partizan istihdam, savurganlık ve yandaş yönetim anlayışı ile belediyenin çökertilmesi riski olduğuna dikkat çekti. “Biz buradayız, Gönyeli ve Alayköy halkı içini ferah tutsun” diyen Benli, hem Gönyeli hem de Alayköy hem de Yılmazköy halkının spora olan tutkusundan da hayranlıkla söz etti.

 

“SPORA YÖNELİK PROJELER”

Benli, spora yönelik yeni projelerini de anlattı: “Önemli sportif tesislerini hayata geçirecek Gönyeli’deki projelerimiz kapsamında stadyumun yenilenmesi ve yeni bir kapalı spor salonunun inşası var. Kıbrıs’ta futbol Gönyeli’den ayrı düşünülemez. Modern bir mimari ve fiziki altyapısı ile stadyumumuz 2500 seyirci kapasitesine göre yenilenecek. Gönyeli Spor Kompleksi Projesi kapsamında stadyuma ek olarak 350 seyirci kapasiteli yeni bir kapalı spor salonu yapılacak. Ayrıca futbol akademisi için antrenman alanları yeniden düzenlenirken, voleybol ve basketbol sahaları da kentin hizmetine sunulacak. İhaleye çıkılan ancak pandemi nedeniyle tamamlanamayan kapalı tenis kortunun hizmete açılması bu dönemde gerçekleşecek” dedi. Benli, “Alayköy’ün futbol stadyumu yenilecek. Alayköy ve Yılmazköy’ün halı sahalarının hizmet ve kalite standartları yükseltilirken, peyzaj ve çevre düzenlemesi ile yeni sosyal alanlar yaratılacak” bilgisini de verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çeler: Oy verecek çalışanlardan fotoğraf istendiği şikayetini alıyoruz23 Aralık 2022 Cuma 18:14
  • Sıla Usar İncirli: Sporcuların ve kulüplerin ihtiyaçları konusunda işbirliği yapacağız23 Aralık 2022 Cuma 17:29
  • Harmancı: “Şüphesiz Biz Beraber Lefkoşa’yız ve Şüphesiz Lefkoşa’da yine Hep Beraber Kazanacağız”23 Aralık 2022 Cuma 17:06
  • Süleyman Uluçay’a Perşembe Pazar’ında yoğun ilgi: Zafer Uluçay’ın olacak!23 Aralık 2022 Cuma 16:53
  • Gardiyanoğlu’na Gençlerden Büyük Destek23 Aralık 2022 Cuma 16:45
  • Sesimiz Dünyada Daha Gür Duyuluyor23 Aralık 2022 Cuma 16:19
  • Tuğlu: Spor ve sporcu dostu belediyecilik anlayışı ile hareket edeceğiz23 Aralık 2022 Cuma 13:34
  • Özgey: Heyecansız Olmaz! Lefke’ye Heyecan Katacağız!23 Aralık 2022 Cuma 13:15
  • Pazar günü seçmen 4 farklı oy pusulasında oy kullanacak23 Aralık 2022 Cuma 12:51
  • Ünal Üstel: 2023’te Maraş'ın tamamı açılacak23 Aralık 2022 Cuma 12:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti