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Berlin’deki ormanda patlama sonrası yangın çıktı

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Almanya’nın başkenti Berlin’deki Grunewald ormanında polise ait bir depoda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.
Berlin’deki ormanda patlama sonrası yangın çıktı

Berlin’deki Grunewald ormanında polisin ele geçirdiği bombaları imha etmek üzere tuttuğu depoda sabaha karşı meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, bitişikte bulunan Grunewald ormanına sıçradı.

Berlin İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, meydana gelen başka patlamalar ve kuraklık yangını söndürme konusunda zorluk çıkarırken şu anda depo ve çevresi de dahil 1,5 hektarlık ormanlık alan yandı.

Olay yerinde 100 itfaiye eri bulunduğu, konutların yangından etkilenmediği bilgisi paylaşıldı.

Berlin polisi, patlamanın nasıl gerçekleştiğinin henüz bilinmediği duyurdu.

Yangın nedeniyle tren seferleri durduruldu ve bölgenin yakınındaki otoyol kapatıldı.

Çevredeki evlerin pencere ve kapılarının kapalı tutulması istendi.

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