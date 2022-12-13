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Bican: Mobil Sağlık Hizmeti Projesi’ni hayata geçireceğiz

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CTP’nin Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican, Mobil Sağlık Hizmeti Projesi ile bakıma muhtaç yurttaşların ayağına hizmet götüreceklerini belirterek, “Siz neredeyseniz biz orada olacağız” dedi.
Bican: Mobil Sağlık Hizmeti Projesi’ni hayata geçireceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican, projeleleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Osaman Bican, Mobil Sağlık Hizmeti Projesi ile bakıma muhtaç yurttaşların ayağına hizmet götüreceklerini ifade etti.

“Siz neredeyseniz biz orada olacağız” ifadelerini kullanan Osman Bican, Güzelyurt’un değişime hazır olduğunu kaydetti.

Osman Bican, “Kentimizdeki hasta, bakıma muhtaç, yatağa bağımlı, engelli, yaş almış, refakatçisi olmayan ve hareket güçlüğü çeken yurttaşlarımızın sağlık, bakım ve rehabilitasyon gereksinimlerini karşılamak amacıyla ‘mobil sağlık hizmeti’ vereceğiz” diye konuştu.

Beslenme, hijyen ve diğer kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yurttaşımızın ayağına, hizmeti götüreceklerini ifade eden Bican, belediyenin ilgili birimine hemşire istihdam edileceğini vurguladı.

Bican, söz konusu durumun sonucunda merkezi sağlık ocağının yükünü hafifletecek bir belediye birimi geliştirileceklerinin altını çizdi.

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