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Bilim insanları dışkıları inceledi: Omicron varyantı yayılıyor

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ABD'de bilim insanları atık su tesislerindeki verileri inceleyerek Omicron varyantının hızla yayıldığını duyurdu.
Bilim insanları dışkıları inceledi: Omicron varyantı yayılıyor

ABD’li bilim insanları, atık su geri dönüştürme merkezlerinden elde edilen verileri inceleyerek insanların dışkılarında Omicron varyantı bulunduğunu duyurdu.

ABD merkezli medya kuruluşu Business Insider’da yer alan haberde, bilim insanları “Atık su merkezlerinde virüsün seviyesi rekor seviyelerde” açıklamasını yaptı.

Bilim insanları atık su merkezlerinden elde edilen verileri inceledi.

100’den fazla atık su tesisinin verilerini inceleyen bilim insanlarından Biobot Analytics’in kurucusu Mariana Matus, “Amacım yaşadığım bölgedeki vaka ve virüs oranını görmekti. Atık su verilerinden bunu görebiliyor olmak çok çılgınca” dedi.

ABD Hastalıkla Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin de dışkı ve atıkları inceleyerek olası bir virüse karşı “erken uyarı sistemi” oluşturması planları olduğunu hatırlatan Business Insider’a konuşan Matus, “Bizim şirketimiz 100’den fazla atık merkezinden verileri inceliyor. Şu an rekor seviyede Covid-19 virüsü bulunuyor ve Omicron vakalarının tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz” dedi.

DIŞKIDAN COVİD-19 ANLAŞILIR MI?

Atık su ve dışkılar, Covid-19’un takip edilmesi için kritik bir öneme sahip. Dışkılardan Covid-19 bulaşması olası değil fakat PCR testinde pozitif sonuç çıkıyor.

Boğaz ve burundan numune alınması bazen yanlış sonuçlar verirken dışkıdan elde edilen sonuçlar ise isabetli çıkıyor.

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