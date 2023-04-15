Bilim insanları şaşkın… Okyanusun dibinde dev bir delik keşfedildi

Bilim insanları okyanusun dibinde keşfettikleri dev delik karşısında şaşkın. Deniz tabanında keşfedilen deliğin okyanusa sıvı sızdırdığına da inanılıyor. Araştırmacılar daha önce bunun tatlı suya yakın olduğunu düşünüyorlardı, ancak şimdi bunun tektonik s

Bilim insanları okyanusun dibinde bir delik keşfettiler ve bunun sızdırdığını söylüyorlar. Washington Üniversitesi’ndeki uzmanlara göre, delik suyu dışarı değil, okyanusa sıvı sızdırıyor.

Yapılan basın açıklamasında, deniz dibindeki deliğin sızdırıyor olmasının bölgedeki deprem hareketliliğine işaret olmayabileceği de belirtildi. Delik “Pythias’ın Vahası” olarak adlandırılmış. İlk olarak 2015 yılında keşfedildiğinden beri de bilim insanlarının ilgisini çekiyor, ancak yeni araştırmalar, delikten sızan suyun başka bir şey olabileceğini öne sürüyor.

Bir araştırma gezisi sırasında, bilim insanları okyanus yüzeyinin yaklaşık dörtte üçü kadar altında beklenmedik bir baloncuk bulutu keşfettiler. Mürettebat, deniz tabanını keşfeden bir robot kullanarak, baloncukların deniz tabanındaki tortudan fışkıran sıcak, kimyasal olarak farklı sıvının yalnızca küçük bir bileşeni olduğunu öğrendi.

Okyanusa sıvı sızdırıyor.

Washington Üniversitesi’nden Evan Solomon şunları söyledi: “Görüldüğü kadarıyla sadece metan kabarcıkları yok, deniz tabanından hortum gibi çıkan suydu. Bu daha önce hiç görmediğim bir şey ve bildiğim kadarıyla daha önce de gözlemlenmedi.”

Çukurla ilgili yapılan araştırmalar; bölgeden sızan suyun, okyanus suyundan daha sıcak olduğunu bulmuştu.

Okyanus dibindeki bu sızıntının bir ilk olduğuna inanılıyor, ancak uzmanlar başka sızıntıların da olabileceğine inanıyor.