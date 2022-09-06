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Bilim insanlarından "Kıyamet Buzulu" parmak uçlarında duruyor uyarısı: Felaket bir yıl içinde bile gerçekleşebilir

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Yeni bir çalışma, "Kıyamet Buzulu" olarak da bilinen Thwaites Buzulu'nun son 200 yılda düşünüldüğünden iki kat daha hızlı geri çekildiğini ortaya koydu.
Bilim insanlarından "Kıyamet Buzulu" parmak uçlarında duruyor uyarısı: Felaket bir yıl içinde bile gerçekleşebilir

Deniz tabanı ilk kez yüksek çözünürlükte haritalanan Antarktika'daki buzulun parmak ucunda durduğu görüldü. Uzmanlar, bunun küresel deniz seviyelerinin 3 metre kadar yükselmesine neden olabileceği konusunda uyararak, bir yıl gibi kısa bir süre içinde çeşitli felaketler yaşanabileceği konusunda uyardı.

Bilim insanları, Antarktika'daki Thwaites Buzulu’nun son 200 yılda, önceden düşünülenden iki kat daha hızlı geri çekildiğini keşfetti. 

Bilim insanlarından "Kıyamet Buzulu" parmak uçlarında duruyor uyarısı: Felaket bir yıl içinde bile gerçekleşebilir - 2

KÜRESEL DENİZ SEVİYESİNDE 3 METRE YÜKSELME

 

Batı Antarktika’da yer alan buzul, küresel deniz seviyesinin yükselmesi hakkında tahminlerde bulunmaya çalışan araştırmacılar için önemli bir önem taşıyor. Çünkü, Thwaites'in ve çevresindeki buzlu havzaların toplam kaybı, küresel deniz seviyelerini 3 metreye kadar yükseltebilir. Bu nedenle, Thwaites aynı zamanda 'Kıyamet Buzulu' olarak da adlandırılıyor. 

Bilim insanlarından "Kıyamet Buzulu" parmak uçlarında duruyor uyarısı: Felaket bir yıl içinde bile gerçekleşebilir - 3

İLK KEZ YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ OLARAK HARİTALANDI

 

Nature Geoscience adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarları, ilk kez Thwaites'in önündeki deniz tabanını yüksek çözünürlüklü olarak haritaladı. Bu da onlara buzulun geçmişte ne kadar hızlı geri çekildiğini ve hareket ettiğini anlamalarına yardımcı oldu. 

Bilim insanlarından "Kıyamet Buzulu" parmak uçlarında duruyor uyarısı: Felaket bir yıl içinde bile gerçekleşebilir - 4

 

Güney Florida Üniversitesi Deniz Bilimleri Koleji'ndeki uzmanlara göre, yeni görüntüler bilim için yeni olan jeolojik özellikleri gösteriyor ve aynı zamanda Thwaites'in geleceğin anlaşılmasını sağlıyor. 

Bilim insanlarından "Kıyamet Buzulu" parmak uçlarında duruyor uyarısı: Felaket bir yıl içinde bile gerçekleşebilir - 5

Araştırmacılar, Kıyamet Buzulu’nun son 200 yılın bir noktasında, altı aydan daha kısa bir süre boyunca, deniz dibinin bir kısmıyla temasını kaybettiğini belirterek yılda 1,2,1 km’den fazla bir hızla erdiğini ortaya koydu.

Bilim insanlarından "Kıyamet Buzulu" parmak uçlarında duruyor uyarısı: Felaket bir yıl içinde bile gerçekleşebilir - 6

Bilim insanları bu rakamın, 2011 ve 2019 yılları arasında uydu kullanılarak yapılan çalışmalardaki bulguların iki katı olduğuna dikkat çekti.

Bilim insanlarından "Kıyamet Buzulu" parmak uçlarında duruyor uyarısı: Felaket bir yıl içinde bile gerçekleşebilir - 7

Çalışmanın yazarlarından Alastair Graham, "Sonuçlarımız, son iki yüzyılda ve muhtemelen 20. yüzyılın ortalarında Thwaites Buzulu'nda çok hızlı geri çekilme darbelerinin meydana geldiğini gösteriyor" dedi.

Bilim insanlarından "Kıyamet Buzulu" parmak uçlarında duruyor uyarısı: Felaket bir yıl içinde bile gerçekleşebilir - 8

İngiliz Antarktika Araştırması'ndan deniz jeofizikçisi ve çalışma ortak yazarı Robert Larter ise, "Thwaites bugün gerçekten parmak uçlarında duruyor ve gelecekte küçük zaman dilimlerinde büyük değişiklikler görmeyi beklemeliyiz. Bu bir yıl içinde bile gerçekleşebilir” dedi.

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