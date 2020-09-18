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Bilim Kurulu üyesi canlı yayında açıkladı: Zatürre aşısı Kovid-19'dan korumaz.

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Bilim Kurulu üyesi canlı yayında açıkladı: Zatürre aşısı Kovid-19'dan korumaz.
Bilim Kurulu üyesi canlı yayında açıkladı: Zatürre aşısı Kovid-19'dan korumaz.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal, koronavirüse karşı etkili olduğu için sağlık ocaklarının önünde kuyrukta bekleyen ve birbirlerini bıçaklamaya kadar giden insanlara tepki gösterdi "Şunu büyük puntolarla yazın 'zatürre aşısı' denen pnömokok aşısı Kovid'e karşı korumaz" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de başlayan aşı çalışmaları hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Serhat Ünal, son günlerde koronaya karşı etkili olduğu söylenen zatürre aşısıyla ilgili sorulan soruya da cevap verdi. Ünal şunları söyledi "Bugünlerde zatürre aşısı kuyruklarını görüyorsunuz. İnsanlar birbirlerini bıçaklıyor aşı olabilmek için. Bu zatürre; 'pnömokok' dediğimiz bakterinin yaptığı zatürredir. Kovid gibi Kovid'e benzer zatürre yapar ama bu başka bir mikrop. Şunu büyük puntolarla yazın "zatürre aşısı" denen pnömokok aşısı Kovid'e karşı korumaz. Farklı bir mikrop o.

"60 YAŞ ÜSTÜ VEYA KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR YAPTIRSIN"

Ama ikisi aynı anda oluyorsa ağırlığı artıyorsa yaptıralım peki. Bu hastalığın ağır geçeceği kişilere yaptıralım. 10 senedir bu memlekette 60 yaş üstünde olan ya da altında olup kronik akciğer, böbrek hastalarına, kanser hastalarına, kanser tedavisi görmüş olanlara aşı olun deniliyor. Bunların dışında yaptırmaya şu anda gerek yok.

"YIĞILMA OLMAZSA STOK SORUNU YOK"

Bugüne kadar bu soruna hiç kafa yormayıp yaptırmamışsanız kapılara yığılıp bekleyecek bir şey de yok. Bunun mevsimsel dağılımı da çok belli değildir. Bütün mevsimler de olabilir. O yüzden belli bir sırayla yavaş yavaş acele etmeden aşılar olunsun. Yetmeyecek gibi bir sorun olacağını sanmıyorum. Bu aşıyı üreten dünya çapındaki firmanın 3 fabrikasından 1'i Türkiye'de devletin stoklarında milyonlarca doz aşı var. Böyle binlerce kişi birden gidince stok sorunu oluyor, dağılımında sorun oluyor. Burada büyütecek bir şey yok."

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