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Bir akvaryum dolusu çileği 12 saatte yedi!

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Bir sosyal medya kullanıcısı bir akvaryumu kilolarca çilekle doldurarak 12 saat boyunca ara vermeden yediği anları hızlandırılmış olarak sosyal medyadan paylaştı. O anlara sosyal medya kullanıcılarının tepkisi gecikmedi. Kullanıcıların büyük bir bölümü g
Bir akvaryum dolusu çileği 12 saatte yedi!

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmayı başardı. Görüntülerde bir sosyal medya kullanıcısı önce bir akvaryumu kilolarca çilekle doldurdu.

Ardından ise akvaryumun başına geçerek tek tek çilekleri yemeye başladı. Genç adamın akvaryumun tamamındaki çilekleri yemesi tam 12 saat sürdü. O anlar sosyal medyada viral olmayı başardı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçek olamaz. Resmen kurgu" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Buna kimse inanmaz" yorumunu ekledi.

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