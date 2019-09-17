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Bir çok işi şova çevirdiniz diyen vatandaşa, Çeler "Yarım akıllı" dedi, sosyal medyada tepki çekti!

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Bir çok işi şova çevirdiniz diyen vatandaşa, Çeler "Yarım akıllı" dedi, sosyal medyada tepki çekti!
Bir çok işi şova çevirdiniz diyen vatandaşa, Çeler "Yarım akıllı" dedi, sosyal medyada tepki çekti!

TDP milletvekili Zeki Çeler’in, sosyal medya üzerinden bir vatandaşa “yarım akıllı” demesi tepkilere neden oldu.

Toplumcu Demokrasi Partisi milletvekili Zeki Çeler, sosyal medya üzerinden bir vatandaş ile tartıştı.

Çeler’in Oktan Türe isimli vatandaşa “yarım akıllı” yanıtını vermesi ise tepki topladı.

Zeki Çeler dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu eleştiren bir paylaşım yaptı.

Çeler’in paylaşımının altına Okan Türe isimli bir vatandaş, Çeler’e “siz şov yaptınız” diyerek bir takım sorular yöneltti.

Çeler bu soruların üzerine Oktan Türe’nin İhtiyat Sandığı Dairesi personeli olduğunu belirterek  “Artık konuşma zamanı geldi. Daha fazla uğraşma istersen da zora sokmayasın gendi gendini” yorumunu yaptı.

Bu tartışmaların üzerine Çeler’in “Büyük bir düşünür şöyle söylemiş; ‘Yarım akıllılarla tartışma, insanlar aradaki farkı anlayabilsin’” yorumunda bulunması tepkilere neden oldu.

İşte o diyalog:

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