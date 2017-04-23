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Bir etkinlik daha iptal edildi!

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Bir etkinlik daha iptal edildi!
Fırtınalı hava nedeniyle 3 bölgede 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları ileriki bir tarihe ertelenmesi kararı sonrası, bir iptal kararı daha verildi.

Cumhurbaşkanlığı Bahçesi’nde bugün ülke genelindeki özel gereksinimli çocuklar için yapılacağı duyurulan “Rengarenk 23 Nisan” adlı etkinlik, kötü hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, özel gereksinimli çocukların eğitim aldığı 14 okul ve merkezden 120 çocuğun aileleriyle davetli olduğu saat 14.30’daki etkinlik, Meteoroloji Dairesi’nin rüzgar ve fırtınanın gün boyu kesintisiz devam edeceğini bildirmesi üzerine ileri bir tarihe ertelendi.

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Cumhurbaşkanlığı’ndaki “Rengarenk 23 Nisan” adlı etkinlikte özel gereksinimli çocuklar için özel oyunlar, Engelsiz Dans Grubu’nun gösterisi, kumaş boyama, masal ve öykü köşesi yanında, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın 3 çocuk korosu ile vereceği özel konser de yer alıyordu.

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