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Birinci Kaleburnu Köy Festivali Bugün Yapılıyor

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Birinci Kaleburnu Köy Festivali Bugün Yapılıyor
Birinci Kaleburnu Köy Festivali Bugün Yapılıyor

Karpaz – Kaleburnu Köyü’nde “Ayşe Medi – Dorothy & Phillip Eckett” anısına alzheimer hastaları için “Birinci Kaleburnu Köy Festivali” düzenleniyor. Köy ilkokulunda düzenlenecek festivalde kurulacak çok sayıda stantta yapılacak satışların yanında renkli bir program var.

Saat 09.00’da stantların açılmasıyla başlayan festivalde, sırasıyla DJ Soydan Korkmaz, Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Dansları Ekibi, Mehmetçik Halk Dansları Ekibi, Sanatçılar Yıltan Taşçı ve Serkan Soyalan ile Rota Müzik Grubu sahne alacak.

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Festivalde ayrıca Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ve Dip Karpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun da katılarak konuşma yapacak.

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