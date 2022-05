Birinci Lig'de play off sıralaması netleşti

Son hafta maçlarıyla birlikte AKSA Birinci Lig'de play off sıralaması ve takımların mücadeleye başlayacağı puanlar belli oldu.

Çetinkaya ile Gençlik Gücü'nün Süper Lige yükselmesinden sonra 3.terfi edecek takımı play off maçları belirleyecek.

Tek devreli lig usulüyle tarafsız sahalarda organize edilecek play off maçlarına M.Değirmenlik, Gençler Birliği, Karşıyaka ve Esentepe katılacak.

Takımların ligde topladığı puanların ikiye bölünmesinden sonra oluşan puan durumuyla başlayacak play off maçları 14-18-22 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

M.Değirmenlik ile G.Birliği 29 puanda play off maçlarına rakiplerinden önde başlarken, Karşıyaka 27, Esentepe de 24 puanda bulunuyor.

İlk hafta maçlarında 14 Mayıs Cumartesi günü M.Değirmenlik ile Karşıyaka karşılaşırken, Gençler Birliği ile Esentepe mücadelesi yaşanacak.

Play off puan durumu

Puan

1. M.Değirmenlik 29

2.G.Birliği 29

3. Karşıyaka. 27

4. Esentepe. 24

Kalan son maçlar ise şöyle;



M.Değirmenlik-Karşıyaka

Gençler Birliği-Esentepe



M.Değirmenlik-Esentepe

Gençler Birliği-Karşıyaka



M.Değirmenlik- G. Birliği

Karşıyaka- Esentepe