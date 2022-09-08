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Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth tıbbi müşahade altına alındı

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İ﻿ngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, doktorların sağlığı hakkında kaygılanması üzerine İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde tıbbi müşahade altına alındı.
Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth tıbbi müşahade altına alındı

İ﻿ngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, doktorların sağlığı hakkında kaygılanması üzerine İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde tıbbi müşahade altına alındı.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, kararın bu sabah yapılan muayene sonrası alındığı belirtildi.

A﻿çıklamada, Kraliçe'nin ailesinin de son gelişmelerle ilgili olarak bilgilendirildiği kaydedildi.

K﻿raliçe'nin büyük oğlu Veliaht Prens Charles, eşi Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles ile birlikte Balmoral'a gitti.

K﻿raliçe'nin diğer çocuklarından York Dükü Prens Andrew ve Wessex Kontu Prens Edward da Balmoral'a gidiyor. Prenses Anne'nin ise halen İskoçya'da olduğu açıklandı.

C﻿harles'ın büyük oğlu Cambridge Dükü Prens William da Balmoral'a gidiyor. William'ın eşi, Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın ise Windsor Şatosu'nda çocuklarıyla kaldığı açıklandı.

C﻿harles'ın küçük oğlu S﻿ussex Dükü Prens Harry v﻿e eşi S﻿ussex Düşesi Meghan Markle da, Almanya'dan Balmoral'a hareket etti.

Yaz tatili dolayısıyla Temmuz ayından bu yana Balmoral'da olan 9﻿6 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, doktorların tavsiyesi üzerine dünkü programını da iptal etmiş ve istirahate çekilmişti.

İ﻿ngiltere Başbakanı Liz Truss, "tüm ülkenin" son gelişmeleri büyük bir kaygıyla izlediğini söyledi.

"﻿Ben ve Birleşik Krallık'taki herkesin aklı Majesteleri ve ailesiyle birlikte" dedi.

Ana m﻿uhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, İskoçya'da iktidardaki İskoç Ulusal Partisi lideri ve özerk yönetimin başbakanı Nicola Sturgeon ve Galler Özerk Yönetimi Başbakanı Mark Drakeford da kaygılı olduklarını bildiren mesajlar yayımladılar.

M﻿illetvekileri bilgilendirildi

Parlamento'da oturuma ara verildi, milletvekilleri Kraliçe'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirildi.

A﻿nglikan Kilisesi'ni yöneten Canterbury Başpiskoposu Twitter mesajı atarak Kraliçe için dua ettiğini söyledi.

Kraliçe 2. Elizabeth, Salı günü Truss'ı başbakan olarak atamış, sağlık durumu nedeniyle bu tören gelenek olduğu üzere Londra'da değil, Balmoral Kalesi'nde yapılmıştı. Kraliçe'nin buluşma sırasında ayakta ve gülümserken görüldüğü fotoğrafı yayımlanmıştı.

Kraliçe 70 yılık devlet başkanlığı boyunca yeni başbakanları daima Londra'da Buckhingham Sarayı'nda kabul etmişti.

'A﻿ilenin İskoçya'ya gidişi durumun ciddiyetini gösteriyor'

J﻿onny Dymond | B﻿BC Kraliyet Muhabiri

Daha önce görmediğimiz ölçüde ciddi bir durum olduğu anlaşılıyor.

Buckhingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada kullanılan dil, Kraliçe'nin sağlığı konusunda doktorların kaygılı olduğunun vurgulanması, ailenin önde gelen üyelerinin derhal Balmoral'a hareket etmeleri hep bunun işaretleri.

S﻿aray'dan açıklama beklenmiyor çünkü geleneklere göre Kraliyet Ailesi'nin önemli üyelerinin sağlık durumları hakkında bilgi verilmez.

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