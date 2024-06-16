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Türkiye’de sahipsiz hayvan düzenlemesi: Sokağa atanın cezası 10 kat artacak

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AK Parti’nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı, sokaktaki sahipsiz, başıboş hayvanlarla ilgili düzenlemede artık sona gelindi. Hayvanını terk edene verilen para cezasının on kat artırılması ve 50 bin TL’ye çıkartılmasının öngörülüyor.
Türkiye’de sahipsiz hayvan düzenlemesi: Sokağa atanın cezası 10 kat artacak

Türkiye gündeminde uzun zamandır yer alan, sokaklardaki sahipsiz ve başıboş hayvanlarla ilgili teklife artık son nokta koyulmak üzere.

Mevcut, 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma kanununun bazı maddelerinde değişiklik öngören düzenleme göre, hayvanını terk edene verilen para cezası on kat artırılarak, 5 bin TL’den 50 bin TL’ye çıkartılıyor.

"Sahipsiz sokak hayvanı" tanımının yapıldığı teklifte, sokaklardaki başıboş köpeklerin yakalanması ve kısırlaştırılması ile ilgili hükümler belirlendi.

Bu kapsamda, saldırgan hale gelmiş, anatomik yapısı bozulan ve kuduz riski taşıyan köpekler öncelikli olarak toplanacak ve barınaklara alınacak. Rehabilite edilemeyen ve bir ay içinde sahiplendirilmeyen köpekler uyutulacak.

Mahallelerde bulunan vatandaşların bildiği, baktığı ve beslediği zararsız köpeklere ise eğer kısırlaştırılmışsa dokunulmayacak, kısır olmayanlar ise kısırlaştırıldıktan sonra bulundukları yerde kalmaya devam edecek.

Teklif metnine eklenen maddelerle yeni para cezaları da gündeme gelecek.

Buna göre, son olarak Şanlıurfa’da yaşanan olayda olduğu gibi sahipsiz hayvanları toplayıp başka bir ilçenin sınırlarına veya ormanlık alanlara bırakanlara hayvan başına 50 bin TL para cezası verilecek.

Yasanın “denetimle” ilgili maddesinde mahalli idarelerin görev alanları yeniden düzenlenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, sokak hayvanlarıyla ilgili bütçesini artıracak.

Teklifin Kurban Bayramı sonrası önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması ardından muhalefetle paylaşılması ve ardından Meclis Başkanlığına verilmesi öngörülüyor.

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