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İngiltere'de sigarasız jenerasyon: 2009'dan sonra doğanlara sigara satışı yasaklanıyor

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İngiltere'de "sigarasız jenerasyon" yasası parlamentoya geldi. Yeni yasa, 1 ocak 2009'dan sonra doğanlara sigara satışını yasaklamayı planlıyor.
İngiltere'de sigarasız jenerasyon: 2009'dan sonra doğanlara sigara satışı yasaklanıyor

İngiltere'de “sigarasız nesil” yaratma girişimi kapsamında, 1 Ocak 2009’dan sonra doğanlara sigara satışı yasaklanıyor.

 Yasa sigara içmeyi değil, sigara ürünlerinin satışının yasaklanmasını içeriyor. 

 Yasa ile bu yıl 15 yaşına giren çocuklar, hayatları boyunca sigara alamayacak.

 Tütün kullanımı, İngiltere’de önlenebilir ölüm sebepleri arasında en başta yer alıyor. Uzun dönemli kullanıcıların yaklaşık üçte ikisi hayatını kaybediyor ve bu da yıllık 80 bin ölüme karşılık geliyor.

 Yasa tasarısı onaylanırsa 2027'de yürürlüğe girecek.

 

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