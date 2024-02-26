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İngiltere Başbakanı Sunak, "Müslüman karşıtlığına" yönelik sessizliğini bozdu

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Londra Belediye Başkanı Sadık Khan hakkında Müslüman karşıtı (İslamofobik) ifadeler kullanan iktidar partisi Milletvekili Lee Anderson'la ilgili, "İfadeleri kabul edilemezdi ve yanlıştı." değerlendirmesinde bulundu.
İngiltere Başbakanı Sunak, "Müslüman karşıtlığına" yönelik sessizliğini bozdu

Sunak, BBC Radio York'a yaptığı açıklamada, son dönemde ülkede dini ve etnik temelli ayrımcılıktan kaynaklanan tansiyonun, kimsenin istemeyeceği seviyede yüksek olduğunu söyledi.

Bu nedenle herkesin önceliğinin gerilimi düşürmek olması gerektiğini kaydeden Sunak, "Herkesin görmek istediği budur. Bu nedenle sözler çok önemli. (Anderson'ın) İfadeleri kabul edilemezdi ve yanlıştı. Bu nedenle parti üyeliğini askıya aldık." dedi.

Sunak, Anderson'ın açıklamalarının iktidardaki Muhafazakar Partinin seçim kampanyasına etkisine yönelik soru üzerine, "Sorun bu değil. Bu tarz durumlarda standartları korumamız gerek." diye konuştu.

Anderson, 24 Şubat'ta verdiği röportajda Londra Belediye Başkanı Khan'la ilgili, "İslamistlerin ülkemizi kontrol altına aldığını düşünmüyorum ama Khan'ı ve Londra'yı kontrol altına aldığını düşünüyorum. (Khan) Başkentimizi arkadaşlarına verdi." ifadelerini kullanmıştı.

Khan, "ırkçılık ve İslamofobi" olarak değerlendirdiği bu ifadelerin, artan Müslüman karşıtlığının (İslamofobi) üzerine benzin döktüğünü kaydetmişti.

Başbakan Sunak'ı konuya ilişkin açıklama yapmamakla eleştiren Khan, "Sunak ve kabinenin sağır edici sessizliği, bu ırkçılığa göz yumuyor." ifadesini kullanmıştı.

Khan, "Bu tür ırkçılığın suç ortağı gibiler." diyerek, bu durumun Müslümanlara karşı söylemlerin rahatlıkla kullanılıp nefret suçlarının rahatlıkla işlenebileceği mesajını verdiğini belirtmişti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer da dün, The Observer için kaleme aldığı makalede Sunak'ın Muhafazakar Partiyi aşırılık yanlıları için "güvenli liman" haline getirdiğini kaydetmişti.

Sunak, bu tepkilere rağmen dün, ülkede antisemitizmin arttığına işaret eden açıklama yapmıştı.

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