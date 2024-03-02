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İngiltere’deki Kıbrıslı Türkler ambargolara karşı protesto düzenleyecek

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Kıbrıslı Türklere ambargoları başlatan BM kararının kabul edilişinin 60’ıncı yıl dönümü olan 4 Mart Pazartesi saat 12.00’de Londra’da İngiltere Parlamentosu önünde eylem yapacak.
İngiltere’deki Kıbrıslı Türkler ambargolara karşı protesto düzenleyecek

İngiltere’de faaliyet gösteren insan hakları grubu Embargoed! ve Britanya Kıbrıs Türk Derneği (BTCA), Kıbrıslı Türklere ambargoları başlatan BM kararının kabul edilişinin 60’ıncı yıl dönümü olan 4 Mart Pazartesi saat 12.00’de Londra’da İngiltere Parlamentosu önünde eylem yapacak.

Embargoed! ve BTCA tarafından yapılan ortak açıklamada, “4 Mart 2024, Kıbrıs Türk halkını 60 yıl sürecek ambargolara mahkûm eden ve İngilizler tarafından kaleme alınan 186 sayılı BM kararının kabul edilişinin 60. yıl dönümüdür” denilerek, 4 Mart Pazartesi düzenleyecekleri eylemde “Kıbrıs Türk halkının insanlık dışı bir şekilde tecrit edilmesine son verilmesi” çağrısında bulunacakları belirtildi.

Açıklamada ayrıca, iki grubun, ortak eylemde, “186 sayılı BM kararı konusunu İngiliz parlamenterlerin ve milletvekillerinin dikkatine sunmayı amaçlarken, Birleşik Krallık hükümetini 186 sayılı BM kararının iptal edilmesine yardımcı olmaya ve Kıbrıs Türk halkının 60 yıllık eşitsizliğini ve uluslararası izolasyonunu sona erdirmeye çağıracağı” da kaydedildi.

Embargoed! ve BTCA’in ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“BM’nin 186 sayılı kararı öncelikle, Aralık 1963 ve Ocak 1964’te yüzlerce kişinin ölümüne ve her dört Kıbrıslı Türk’ten birinin yerinden edilmesine neden olan Kıbrıs Rum darbesi ve katliamlarının ardından Kıbrıslı Türkleri daha şiddetli saldırılardan korumak amacıyla kabul edilmiştir. Ancak BM’nin birkaç ay sonra Kıbrıs’a müdahalesi, istemeden de olsa Kıbrıslı Türklerin anayasal haklarının, siyasi haklarının ve insan haklarının ellerinden alınmasına yol açtı. Kıbrıslı Türklerin yaşamlarının her yönü BM’nin 186 sayılı kararı ile haksız bir şekilde etkilenmiş ve Kıbrıslı Türklerin nesilden nesile Kıbrıslı Rum komşularına kıyasla ikinci sınıf bir yaşam sürmeye mahkûm edilmesine neden olmuştur.”

Kıbrıslı Türklerin dünyanın geri kalanıyla doğrudan ticaret, seyahat ve iletişim kurmalarının engellenmekte olduğuna işaret edilen açıklamada, “Her şey Türkiye veya Güney Kıbrıs üzerinden yapılmak zorunda ve bu da faaliyetlerine zaman ve maliyet katıyor. Kıbrıslı Türklerin uluslararası siyasi platformlarda temsil edilmeleri, uluslararası etkinliklere ve spor müsabakalarına katılmaları da engellenmektedir – FIFA’ya kayıtlı kulüplerle dostluk maçı yapmaları bile yasaklanmıştır” denildi.

Açıklamada ayrıca, İngiltere’nin, BM’nin 186 sayılı kararının “Kıbrıs’a ve özellikle de Kıbrıslı Türklere zarar verdiğini kabul ederek 60 yıllık hatasını düzeltmesi gerektiği” de belirtildi.

Açıklamada devamla, “BM’nin 186 sayılı kararı yanlış bir şekilde Kıbrıslı Rumları Kıbrıs’taki tek meşru hükümet olarak göstermekte, onları ve Kuzey Kıbrıs’ta yaşayanlara karşı izolasyonist politikalarını güçlendirmektedir. Birleşik Krallık ve Birleşmiş Milletler’in bu çağdışı kararı yeniden değerlendirmesinin ve herhangi bir önkoşul olmaksızın sona erdirmesinin zamanı gelmiştir. Kıbrıs Türk halkının insanlık dışı bir şekilde tecrit edilmesine son verilmelidir.” denildi.

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