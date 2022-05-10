Bitcoin son 10 ayın en düşük seviyesinde.. Resmen çakıldı!

Dünyanın en büyük kripto para birimi, son 24 saatte yüzde 10'un üzerinde değer kaybederek Temmuz 2021'den bu yana ilk kez 31 bin dolar seviyesinin altına geriledi.

Öne çıkan diğer kripto para birimlerinden Ethereum'un fiyatı da son 24 saatte yüzde 11'in üzerinde düşüş göstererek 2 bin 225 dolar seviyelerine indi.

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalması sebebiyle yatırımcıların küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.

Galaxy Digital Holdings Ltd.'nin CEO’su Michael Novogratz, kripto para Borsası hakkında yaptığı değerlendirmede, “En azından önümüzdeki birkaç çeyrek çok dalgalı, değişken ve zor olacak.” dedi.

Singapur merkezli kripto para borsası Vauld'un CEO'su Darshan Bathija ise, küresel çapta görülen yüksek enflasyonun neden olduğu korkunun etkisiyle hisse senetlerinde ve kripto para borsalarında satışlar görüldüğünü söyledi.