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BM Barış Gücü’nden,o habere yalanlama

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BM Barış Gücü’nden, ara bölgede mahsur kalan göçmenlerle ilgili Rum basınında yer alan iddiaya yalanlama…
BM Barış Gücü’nden,o habere yalanlama

Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (BMBG), ara bölgede mahsur kalan mülteciler konusunda  internet sitesi üzerinden BMBG’ye eleştiri ve suçlamalarda bulunan Filelefteros gazetesini yalanladı.

Filelefteros’un, “BMBG’nin mültecilerin kuzeyden ara bölgeye geçmesine yardım ettiği ve onları önceden ara bölgede kurduğu çadırlara yerleştirerek, ardından Güney Kıbrıs’ın ilticacı olarak kabul etmesi için zorladığı” iddiasında bulundu.

BMBG ise sosyal medyadan söz konusu habere link vererek, “Bu yanlış ve yanıltıcıdır. BMBG, girişleri reddedilip, mahsur kaldıktan sonra ara bölgede bulduğu mültecilere çadırla insani yardım sağladı” vurgusu yaptı.

 

 

 

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