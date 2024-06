BM Barış Gücü’nden,o habere yalanlama

Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (BMBG), ara bölgede mahsur kalan mülteciler konusunda internet sitesi üzerinden BMBG’ye eleştiri ve suçlamalarda bulunan Filelefteros gazetesini yalanladı.

Filelefteros’un, “BMBG’nin mültecilerin kuzeyden ara bölgeye geçmesine yardım ettiği ve onları önceden ara bölgede kurduğu çadırlara yerleştirerek, ardından Güney Kıbrıs’ın ilticacı olarak kabul etmesi için zorladığı” iddiasında bulundu.

BMBG ise sosyal medyadan söz konusu habere link vererek, “Bu yanlış ve yanıltıcıdır. BMBG, girişleri reddedilip, mahsur kaldıktan sonra ara bölgede bulduğu mültecilere çadırla insani yardım sağladı” vurgusu yaptı.

This is false and misleading. UN peacekeepers found the asylum seekers inside bz and provided tents & humanitarian assistance only AFTER they were refused entry & left stranded. https://t.co/umwUbZRXcH