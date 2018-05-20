BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki Rolü YDÜ’de Tartışıldı

YDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’nden (UNFICYP) iki konuğu ağırlayarak “BM’nin Kıbrıs’taki Rolü” konulu yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi.

Seçmeli ders olarak yürütülen INR 406 dersi kapsamında yapılan toplantıda, UNFICYP Siyasi İşler Görevlisi Remi Clavet ve BM Kıbrıs Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilciliği Ofisi’nde Siyasi İşler Memuru Celia Richardson katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, gerçekleştirilen toplantıda, Kıbrıs’taki Barış Gücü ile ilgili meseleleri, görev sürelerini, zaman içindeki evrimi ve mevcut öncelikleri, zorlukları ve BM’nin Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyonunun adayı yeniden birleştirme konusunda müzakerelerdeki kolaylaştırıcı rolü tartışıldığı belirtildi.

BM’nin Barışı Koruma Misyonu ve Koruma Kavramının Değişimleri Anlatıldı…

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda UNFICYP Siyasi İşler Görevlisi Remi Clavet, BM’nin Kıbrıs’taki barışı koruma misyonunun yanı sıra yıllar boyunca evrimleşen barışı koruma kavramının değişimini anlattı. Clavet, misyonun karşılaştığı zorluklarının yanı sıra, 12 yıldan uzun bir süredir Afganistan, Orta Doğu ve Afrika’da görev yaptığı BM’deki deneyimlerini paylaştı.

İki Toplumlu Müzakereler Hakkında Bilgiler Paylaşıldı…

Siyasi İşler Memuru Celia Richardson da öğrencilere, Kıbrıs’ta BM Kıbrıs Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilciliği Ofisi’nde Siyasi İşler Görevlisi olan rolünü ve adadaki kapsamlı çözüme ulaşmayı amaçlayan iki toplumlu müzakereler konularında bilgi verdi. Richardson, BM’de Kıbrıs, Gine, Togo, Nijer, Fildişi Sahili, Kamerun ve Nijerya’da çalıştığı yıllardaki önleyici diplomasi, iyi niyet girişimleri konularındaki deneyimlerini ve BM’nin arabuluculuk süreçlerini paylaştı. Her iki konuşmacı da BM’nin barış ve politik süreçleri kolaylaştırmak için oynadığı rolün önemini vurguladı.

Seminerin soru ve cevap kısmında öğrenciler BM’nin insancıl alan misyonlarını içeren çeşitli sorular sorarak örgütün mevcut siyaset içindeki rolünü sorguladılar. Öğrenciler, kendi bölümlerinde öğrendiklerini güçlendirerek, bu alandaki uzmanların gerçek yaşam deneyimlerini de dinleme fırsatı buldular.