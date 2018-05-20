  • BIST 102.410
  • Altın 186,636
  • Dolar 4,4877
  • Euro 5,2816
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAFinal Serisinde YDÜ İle Fenerbahçe Üçüncü Maça Çıkıyor…

BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki Rolü YDÜ’de Tartışıldı

»
YDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’nden (UNFICYP) iki konuğu ağırlayarak “BM’nin Kıbrıs’taki Rolü” konulu yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi.
BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki Rolü YDÜ’de Tartışıldı

Seçmeli ders olarak yürütülen INR 406 dersi kapsamında yapılan toplantıda, UNFICYP Siyasi İşler Görevlisi Remi Clavet ve BM Kıbrıs Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilciliği Ofisi’nde Siyasi İşler Memuru Celia Richardson katıldı. 
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, gerçekleştirilen toplantıda, Kıbrıs’taki Barış Gücü ile ilgili meseleleri, görev sürelerini, zaman içindeki evrimi ve mevcut öncelikleri, zorlukları ve BM’nin Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyonunun adayı yeniden birleştirme konusunda müzakerelerdeki kolaylaştırıcı rolü tartışıldığı belirtildi.

BM’nin Barışı Koruma Misyonu ve Koruma Kavramının Değişimleri Anlatıldı…
Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda UNFICYP Siyasi İşler Görevlisi Remi Clavet, BM’nin Kıbrıs’taki barışı koruma misyonunun yanı sıra yıllar boyunca evrimleşen barışı koruma kavramının değişimini anlattı. Clavet, misyonun karşılaştığı zorluklarının yanı sıra, 12 yıldan uzun bir süredir Afganistan, Orta Doğu ve Afrika’da görev yaptığı BM’deki deneyimlerini paylaştı.

İki Toplumlu Müzakereler Hakkında Bilgiler Paylaşıldı…
Siyasi İşler Memuru Celia Richardson da öğrencilere, Kıbrıs’ta BM Kıbrıs Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilciliği Ofisi’nde Siyasi İşler Görevlisi olan rolünü ve adadaki kapsamlı çözüme ulaşmayı amaçlayan iki toplumlu müzakereler konularında bilgi verdi. Richardson, BM’de Kıbrıs, Gine, Togo, Nijer, Fildişi Sahili, Kamerun ve Nijerya’da çalıştığı yıllardaki önleyici diplomasi, iyi niyet girişimleri konularındaki deneyimlerini ve BM’nin arabuluculuk süreçlerini paylaştı. Her iki konuşmacı da BM’nin barış ve politik süreçleri kolaylaştırmak için oynadığı rolün önemini vurguladı.

Seminerin soru ve cevap kısmında öğrenciler BM’nin insancıl alan misyonlarını içeren çeşitli sorular sorarak örgütün mevcut siyaset içindeki rolünü sorguladılar. Öğrenciler, kendi bölümlerinde öğrendiklerini güçlendirerek, bu alandaki uzmanların gerçek yaşam deneyimlerini de dinleme fırsatı buldular.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • YDÜ İletişim Fakültesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Uygulama Atölyelerini Annelere Açtı…20 Mayıs 2018 Pazar 17:19
  • LAÜ’de “Bir Cumhuriyet Eczanesinden Başlayan 50 Yıllık Yürüyüş” konulu söyleşi gerçekleşti20 Mayıs 2018 Pazar 17:19
  • Milos Park Homes’un başarı hikayesi DAÜ’de anlatıldı20 Mayıs 2018 Pazar 17:18
  • Gönyeli'de “Güvenli Bisiklet Sürüş Etkinliği”20 Mayıs 2018 Pazar 12:42
  • LAÜ’de “Hastane Öncesi Acil Yardım” ele alındı18 Mayıs 2018 Cuma 17:42
  • DAÜ - KAM 9. İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler sempozyumu başlıyor18 Mayıs 2018 Cuma 17:41
  • DAÜ 3. kez özel sporculara ev sahipliği yapıyor18 Mayıs 2018 Cuma 17:41
  • YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğretmen Adaylarına “İşaret Dili” Semineri Düzenledi18 Mayıs 2018 Cuma 17:38
  • İki toplumdan eğitim sendikaları, konferans ve çalıştayda bir araya geldi18 Mayıs 2018 Cuma 15:58
  • YDÜ ‘Diplomasi Günleri’ Kapsamında Emekli Diplomat Osman Ertuğ’u Ağırladı…17 Mayıs 2018 Perşembe 19:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti