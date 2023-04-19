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BM'nin nüfus raporu: Kadınların üreme hakları ihlal ediliyor

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Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), nüfus dinamiklerinde artış ve düşüşlere odaklanılması yerine, kadınların cinsel ve üreme haklarının koruma altına alınması gerektiğini bildirdi.
BM'nin nüfus raporu: Kadınların üreme hakları ihlal ediliyor

UNFPA'nın bugün paylaştığı Dünya Nüfus Durumu Raporu'nda, ülkelerin doğurganlık oranlarına yönelik politikalarının genelde etkisiz kaldığına ve kadın haklarına zarar verdiğine dikkat çekildi.

Raporda, nüfus artışıyla ilgili tartışmaların çerçevesinin değiştirilmesi gerektiği savunularak, "Politikacıları ve medyayı, nüfus patlamaları ve düşüşleri hakkındaki abartılı ve kaygı yaratan söylemleri terk etmeye çağırıyoruz" dendi. 

UNFPA, bunun yerine kadınların üreme haklarını özgürce kullanıp kullanamadığına odaklanılması gerektiğini belirtti. 

Araştırmada, dünyadaki kadınların yüzde 44'ünün kendi bedenleri ve doğum kontrol seçeneklerini kullanma üzerinde söz sahibi olmadığına dikkat çekildi.

UNFPA'dan Natalia Kanem, "Kadınların bedenleri, nüfus hedeflerinin tutsağı olmamalı" dedi.

Kanem, her yıl yaklaşık yarım milyon doğumun 10 ila 14 yaşlarındaki kız çocukları tarafından gerçekleştirildiğini de vurguladı. 

Raporda, en yüksek doğurganlık hızına sahip ülkelerin başında 6.7'yle Nijer'in geldiği belirtildi. Bunu 6.1'le Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Somali takip ederken, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nin oranıysa 5.8 olarak belirlendi.

En düşük doğurganlık hızıysa 0.6'yla Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde görüldü. Hong Kong'u 0.9'la Güney Kore, 1.0'la Singapur, 1.1'le

Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve San Marino takip ederken, Aruba ve Çin'in oranıysa 1.2 oldu.

2050'ye kadar toplamda nüfus düşüşü beklenen tek yerinse Avrupa olduğu bildirildi.

Buna ek olarak erkekler için beklenen yaşam süresinin 71 yıl, kadınlar içinse 76 yıl olduğu belirtildi. 

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