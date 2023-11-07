  • BIST 7844.8
  • Altın 1798.232
  • Dolar 28.4939
  • Euro 30.4457
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİsrail Gazze'ye bir aydır bomba yağdırıyor

Boğaziçi Üniversitesi İsrail'deki kurumlarla akademik işbirliği yapmayacak

»
Boğaziçi Üniversitesi İsrail'in sivillere uyguladığı politikaları eleştiren İsrail akademisyenleri ya da kurumlarına destek vermekten kaçınarak, İsrail akademisi ile kalıcı bir ateşkes sağlanana kadar herhangi bir akademik işbirliği yapmayacağını açıkladı
Boğaziçi Üniversitesi İsrail'deki kurumlarla akademik işbirliği yapmayacak

Rektörlüğün sosyal medya hesabından "Filistin'in yanındayız" başlığıyla yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik yaklaşık 1 aydır sürdürdüğü saldırıların, 21'inci yüzyılın soykırımına dönüşmenin eşiğinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi'nin bu insanlık dışı durumu kınadığı aktarılarak, ateşkesin acilen sağlanmasının hayati önemi vurgulandı.

Sağduyu sahibi akademi camiasının uluslararası ile Türkiye'deki tüm mensuplarına, İsrail tarafından Gazze'deki Al-Azhar Üniversitesi'nin bombalanması, Gazze'de yaşananlara karşı vicdanlı ses olunması ve eyleme geçilmesi için çağrı yapılan açıklamada, "Bilim dünyasının uluslararası bir temsilcisi olarak İsrail'in sivillere uyguladığı tutuma karşı sessiz kalmayı ya da destek olmayı tercih eden İsrail akademi dünyasının herhangi bir kurum ya da temsilcisiyle, kalıcı bir ateşkes tesis edilinceye kadar hiçbir akademik işbirliği gerçekleştirmeyeceğimizi belirtmek isteriz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nden boykot

Öte yandan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nden yapılan "Boykot var" başlıklı duyuruda, üniversitenin yerleşkesindeki kantin ve kafeteryalarda Filistin'de yaşanan insanlık suçlarına destek veren markaların ürünlerinin satışının yapılmayacağı bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı05 Kasım 2023 Pazar 08:48
  • Kılıçdaroğlu dönemi bitti, yeni CHP Genel Başkanı Özgür Özel!05 Kasım 2023 Pazar 08:43
  • 1 Mayıs'ların da çizeriydi; ressam Orhan Taylan hayatını kaybetti04 Kasım 2023 Cumartesi 20:12
  • TOGG teslimatı 10 bine yaklaştı02 Kasım 2023 Perşembe 19:00
  • Uzun zamandır beklenen İsias Otel için bilirkişi raporu yayınlandı02 Kasım 2023 Perşembe 14:49
  • Saltanatın kaldırılışının 101, Harf Devrimi’nin ise 95. yılı: Laikleşme yolunda iki büyük devrim01 Kasım 2023 Çarşamba 14:50
  • CHP Kurultayı öncesi 95 milletvekili Kılıçdaroğlu’na destek açıkladı, 196 İstanbul delegesinden 185’i Özel için imza verdi01 Kasım 2023 Çarşamba 14:45
  • 2,5 TL madeni para geliyor01 Kasım 2023 Çarşamba 11:07
  • Ayasofya yabancı turistlere ücretli olacak31 Ekim 2023 Salı 15:16
  • Bakan Tekin: Özel eğitimde dünyaya örnek uygulamalar yapıyoruz30 Ekim 2023 Pazartesi 19:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti