Boğazköy'deki uyuşturucuya 7 gün tutukluluk

Boğazköy’de reklam panoları altına bulunan uyuşturucu

meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Cengiz Han Topacık dün yeninden

mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı



Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek

olayla ilgili bulguları aktardı. Atabek, 1 Ekim 2020 tarihinde saat 19.30

raddelerinde Boğazköy’de, Şht. Şenay Özdayı Caddesi üzerinde bulunan reklam

tabelaları altına Lefkoşa’da sakin zanlı Cengiz Han Topacık tarafından bırakılan

10 ayrı şeffaf naylon pakette yaklaşık 280 gram ağırlığında Hintkeneviri türü

uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ve 3 ayrı şeffaf naylon pakette yaklaşık

180 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan

maddeyi bıraktığının tespit edildiğini söyledi. Polis bırakılan paketlerin tespit

edilmesi üzerine pusu kurulduğunu ve olay yerine ZRH 367 plakalı araç ile

Girne’de sakin zanlı Smart ABIYERE (E-38/Nijerya-Öğrenci) almaya geldiği

sırada makul kuvvet kullanılarak suçüstü hali tutuklandığını araç içerisinde

bulunan ve şuan aranmakta olan ismi tespit edilen bir zanlının ise ZRH 367

plakalı araç ile olay yerinden kaçtığını mahkemeye aktardı. Polis yapılan ileri

soruşturmada Girne’de, Şht. Cavit Salih Sokak üzerinde park halinde bulunan

ZRH 367 plakalı aracın tespit edildiğini ve içerisinde yapılan aramada yaklaşık

2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1

adet içerisinde tütünle karışık Hint Keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna

inanılan ucu yanık sarma sigara ve 4 adet sarma sigara izmariti bulunarak emare

olarak alındığını söyledi. Polis zanlı Cengiz Han TOPACIK’ın ise tespit edilerek

tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Atabek, mesele ile ilgili olarak

yürütülen soruşturmanın devam ettiğini aranmakta olan bir şahsın olduğunu ve

kayıp emareler olabileceğini belirterek Cengiz Han Topacık’ın 7 gün

dahapoliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının

soruşturma maksatlı 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.