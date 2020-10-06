Boğazköy'deki uyuşturucuya 7 gün tutukluluk

Boğazköy’de reklam panoları altına bulunan uyuşturucu
meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Cengiz Han Topacık dün yeninden
mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Detay Özel-Evrim Kamalı
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek
olayla ilgili bulguları aktardı. Atabek, 1 Ekim 2020 tarihinde saat 19.30
raddelerinde Boğazköy’de, Şht. Şenay Özdayı Caddesi üzerinde bulunan reklam
tabelaları altına Lefkoşa’da sakin zanlı Cengiz Han Topacık tarafından bırakılan
10 ayrı şeffaf naylon pakette yaklaşık 280 gram ağırlığında Hintkeneviri türü
uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ve 3 ayrı şeffaf naylon pakette yaklaşık
180 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan
maddeyi bıraktığının tespit edildiğini söyledi. Polis bırakılan paketlerin tespit
edilmesi üzerine pusu kurulduğunu ve olay yerine ZRH 367 plakalı araç ile
Girne’de sakin zanlı Smart ABIYERE (E-38/Nijerya-Öğrenci) almaya geldiği
sırada makul kuvvet kullanılarak suçüstü hali tutuklandığını araç içerisinde
bulunan ve şuan aranmakta olan ismi tespit edilen bir zanlının ise ZRH 367
plakalı araç ile olay yerinden kaçtığını mahkemeye aktardı. Polis yapılan ileri
soruşturmada Girne’de, Şht. Cavit Salih Sokak üzerinde park halinde bulunan
ZRH 367 plakalı aracın tespit edildiğini ve içerisinde yapılan aramada yaklaşık
2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1
adet içerisinde tütünle karışık Hint Keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna
inanılan ucu yanık sarma sigara ve 4 adet sarma sigara izmariti bulunarak emare
olarak alındığını söyledi. Polis zanlı Cengiz Han TOPACIK’ın ise tespit edilerek
tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Atabek, mesele ile ilgili olarak
yürütülen soruşturmanın devam ettiğini aranmakta olan bir şahsın olduğunu ve
kayıp emareler olabileceğini belirterek Cengiz Han Topacık’ın 7 gün
dahapoliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının
soruşturma maksatlı 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
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