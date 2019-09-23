Boğulma tehlikesi geçiren iki kadından biri yoğun bakımda

22.09.2019 tarihinde saat 15:30 sıralarında İskele’de, İskele Belediyesi Makkenzi Halk plajında, Saliha BATIHAN (K-49) ve Akile ÖNDER (K-61) denizde yüzdükleri sırada aşırı dalga ve akıntıdan dolayı boğulma tehlikesi geçirmişlerdir. Olay mahallinde bulunan vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan şahıslar Gazimağusa Devlet Hastanesine sevk edilerek Acil Serviste yapılan ilk yardım müdahalelerine müteakip, Akile ÖNDER, Dahiliye Servisinde müşahede altına alınmış, Saliha BATIHAN ise Girne Yakın Doğu Hastanesine sevk edilip, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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