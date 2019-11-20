  • BIST 106.785
  • Altın 269,057
  • Dolar 5,6938
  • Euro 6,3037
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Borajet iflas etti

»
Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi olarak kurulan Borajet resmen iflas etti.
Borajet iflas etti

Airporthaber’in haberine göre yeniden yapılanma sürecinde başarılı olamayan şirketin iflası Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilanla resmen duyuruldu. 

Açıklama şöyle:

“Bakırköy 7. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2017/1164 Esas 2019/1056 Karar sayılı dosyasından İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 678198-0 sicil nosunda 1800489269 vergi nosunda kayıtlı Beşyol ,Atatürk H.Alanı Özel H Böl. E Kapısı Apron 4 Hangar 11 Bakırköy/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren BORA JET HAVACILIK TAŞIMACILIK UÇAK BAKIM ONARIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 07/11/2019 tarih saat 12:29 itibarı ile iflasına karar verilmiş olup, tasfiye işlemlerine müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından başlanılmıştır.

İİK.166. Maddesi gereğince tebliğ ve ilân olunur.”

2017 yılında uçuşları durdurmuştu

2010 yılından bu yana faaliyet gösteren Borajet Havayolları, 2016 yılının son günlerinde ABD’de yaşamını sürdüren işadamı Yalçın Ayaslı tarafından SBK Holding’e satılmıştı.

Sezgin Baran Korkmaz’ın sahibi olduğu SBK Holding bünyesinde 2017 yılının nisan ayına kadar uçuşlarını sürdüren Borajet, daha sonra ani bir kararla yeniden yapılanma sürecine girdiğini ve uçuşları durdurduğunu duyurmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’ye yasa dışı para transferine dev baskın19 Kasım 2019 Salı 20:12
  • Askeri tatbikat nedeniyle balinalar yönünü şaşırdı19 Kasım 2019 Salı 19:33
  • TIR dorsesinde 117 sığınmacı yakalandı19 Kasım 2019 Salı 19:32
  • Çavuşoğlu’ndan Pompeo’ya yanıt19 Kasım 2019 Salı 14:29
  • Felçli köpeğini bebek arabasıyla gezdiriyor18 Kasım 2019 Pazartesi 23:16
  • Süt sağma makinesiyle kaçak rakı üretimine operasyon18 Kasım 2019 Pazartesi 23:14
  • Kütahya’da 170 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları takdim edildi18 Kasım 2019 Pazartesi 21:08
  • Sekiz günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye götüren anne: Bu öldü, bunu alın!18 Kasım 2019 Pazartesi 19:34
  • Türkiye'nin bir yılda ödemesi gereken dış borç 121 milyar dolar18 Kasım 2019 Pazartesi 19:31
  • HDP, TBMM’den çekilme dahil seçenekleri değerlendiriyor18 Kasım 2019 Pazartesi 18:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti